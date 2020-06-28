علاء عزت يروي لـ صدى البلد كواليس أغنيته الجديدة ما جاتش عليك

ماجاتش عليك" التي تخطت نصف المليون مشاهدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام". عبّر الفنان علاء عزت ، عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة "





قال علاء، في تصريح لـ "صدى البلد": " الأغنية اتكتبت واتلحنت في ٢٠١٣ وتم إعادة توزيعها في ٢٠١٩ واتسجلت وخلصناها كانت هتتصور فيديو لكن بسبب COVID-19 اقترحنا نعملها صوره انا والموديل والمصور".





وتابع : "تعبتنا جدا عشان تطلع بالشكل ده، وأنا ديمًا عندي وسواس اني عايز اعمل حاجة تكون كويسة من كل ناحية لكن احيانا الخوف بيخلينا ما ننتجش أصلا ونتراجع ونفضل دايما ورا، الصح اننا ننزل وبرضه ندور على حلول بديلة لو حصل عكس المتوقع.. وانا راضي جدا عن ردود الفعل على الأغنية".





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واختتم حديثه :" الاغنية موجودة على جميع منصات الأغاني بداية من iTunes و Spotify لحد تيك توك، والفنان خالد عز بيحب الاغنية ونشرها عنده غير إن فيه مغنين تانين عنوها وبعتوهالي بصوتهم وحابينها جدًا .. مبسوط ان في حاله جميلة، والأغنية وصلت لناس جوه وبره مصر بيبعتولي فيديوهات من سوريا والاردن السعودية والعراق ودبي وامريكا".



