أطفال يتجمعون على شاطئ بالإسكندرية .. السياحة والمصايف: المواطنون لا يرغبون في مساعدة أنفسهم

رصدت عدسة صدى البلد عددًا من الأطفال يسبحون في أحد شواطئ الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل، وسط المدينة، اليوم الأحد، حيث تجمع مجموعة أطفال وقاموا بالنزول إلى الشاطئ رغم قرار إغلاق الشواطئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتعليقا على الفيديو، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة العامة للسياحة والمصايف، ووكيل الوزارة، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه تم إرسال مفتشي المنطقة إلي منطقة تجمع الاطفال وتم تفريقهم على الفور، مشيرًا إلى أن هناك بعض المواطنين لا يرغبون في مساعدة أنفسهم، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا.





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وأشار رشاد إلى أنه يتم شن حملات على جميع الشواطئ باستمرار لعدم ترك أي تجمعات للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والخاصة بفض أي تجمعات على الشواطئ حرصا على سلامة المواطنين.





وطالب رشاد بتطبيق كافة الشروط والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى خطورة مثل تلك الأفعال الصبيانية على سلامة المواطنين.





يُذكر أن محافظ الإسكندرية نفى، في تصريحات إعلامية إصدار قرار فتح الشواطئ بإجراءات احترازية خوفًا على المواطنين بالإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن فتح الشواطئ بالإجراءات الاحترازية ليس قرار المحافظ بمفرده ولكن بقرار رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزير التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان.