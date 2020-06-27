AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ربنا كتبلي عمر جديد.. ليبية متعافية من كورونا: رعاية لا مثيل لها فى مستشفى العجمي

السبت 27/يونيو/2020 - 10:07 م
متعافون عن مستشفى
متعافون عن مستشفى العجمي: شعرنا أننا في فندق خمس نجوم
Advertisements
أحمد بسيوني

أعرب عدد من المتعافين، بعد خروجهم من مستشفى العجمي، عن رضاهم وسعادتهم بحجم العناية والرعاية الفائقة الموجودة داخل المستشفى، مشيدين بدور الدكتور ميرفت السيد، مدير المستشفى في متابعة كل صغيرة وكبيرة داخل المستشفى، من أجل تقديم أفضل سبل الرعاية والعناية لهم حتى استكملوا تعافيهم.


وقال أحد المتعافين من فيروس كورونا من كبار السن، إننا لم نشعر بأننا مرضى في مستشفى، بل شعرنا بأننا في فندق خمس نجوم، "كل الناس اللي فيها محترمين جدًا، من أول الدكاترة، والممرضين والمساعدين وعمال النظافة، واحنا بنشكرهم على مجهودهم معانا خلال الفترة الماضية".


وأشارت متعافية أخرى من دولة ليبيا الشقيقة "الحمد لله خرجنا كويسين وعقبال باقي المرضي"، مشيرة إلى أنها تلقت رعاية لا مثيل لها داخل أسوار المستشفى.


اقرأ أيضًا:

"احميها من الختان" ... المجلس القومي للمرأة يطلق حملة للقضاء على العادة


وأضافت متعافية أخرى "أنا كنت داخلة المستشفى وأنا ميتة وربنا كتبلي عمر جديد على إيد الدكاترة الموجودين، وبروتوكول العلاج المستخدم"، وتقدمت بالشكر لكل العاملين بالمستشفى والأطباء وطاقم التمريض، وكل العمال.

 

يُذكر أن مستشفى العجمي قد تم تجهيزه في حوالي أسبوع ليكون مستشفى عزل وحجرا صحيا لمرضى كورونا. وهو مستشفى تخصص لهذا الغرض بالإسكندرية، ويوجد به 140 غرفة عناية مركزة متوسطة و60 سرير عناية مركزة فائقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاقتراب تعافيهم من الفيروس.. نقل 14 من مرضى كورونا بالعجمي إلى المدينة الشبابية بأبوقير

خروج 5 حالات من مصابي كورونا من مستشفى العزل بأبو قير

داخل العناية المركزة.. إجراء ثاني ولادة قيصرية بمستشفى عزل العجمي.. واستقرار حالة الأم ومولودها

بعد التأكد من سلبية نتائجه..خروج مولود من مستشفى العزل بالإسكندرية..صور

ولدت قيصريا بالمستشفى.. عزل العجمي تحتفل بتعافي سيدة.. فيديو

فرحة الشفاء.. بكاء متعافي من كورونا بعد خروجه من مستشفى عزل العجمي بالإسكندرية.. شاهد

ترشيحاتنا

خالد أبو بكر عن إعدام "المسماري": مصر مش بتسيب حقها

مصر جاهزة لأي سيناريو.. أحمد موسى يتحدث عن تفقد الرئيس تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي

توب منقط هاف ستوماك.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل على إنستجرام

تطورات جديدة.. تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك الطارئ 48 ساعة

بفستان لافت.. أديل تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بملابس كاجوال وشعر كيرلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان من الستينيات.. سولاف فواخرجي تفاجئ جمهورها بإطلالة مميزة

بفستان لافت.. أديل تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور

لو هتسافري.. نصائح عند اختيار الملابس