ربنا كتبلي عمر جديد.. ليبية متعافية من كورونا: رعاية لا مثيل لها فى مستشفى العجمي

أعرب عدد من المتعافين، بعد خروجهم من مستشفى العجمي، عن رضاهم وسعادتهم بحجم العناية والرعاية الفائقة الموجودة داخل المستشفى، مشيدين بدور الدكتور ميرفت السيد، مدير المستشفى في متابعة كل صغيرة وكبيرة داخل المستشفى، من أجل تقديم أفضل سبل الرعاية والعناية لهم حتى استكملوا تعافيهم.





وقال أحد المتعافين من فيروس كورونا من كبار السن، إننا لم نشعر بأننا مرضى في مستشفى، بل شعرنا بأننا في فندق خمس نجوم، "كل الناس اللي فيها محترمين جدًا، من أول الدكاترة، والممرضين والمساعدين وعمال النظافة، واحنا بنشكرهم على مجهودهم معانا خلال الفترة الماضية".





وأشارت متعافية أخرى من دولة ليبيا الشقيقة "الحمد لله خرجنا كويسين وعقبال باقي المرضي"، مشيرة إلى أنها تلقت رعاية لا مثيل لها داخل أسوار المستشفى.





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وأضافت متعافية أخرى "أنا كنت داخلة المستشفى وأنا ميتة وربنا كتبلي عمر جديد على إيد الدكاترة الموجودين، وبروتوكول العلاج المستخدم"، وتقدمت بالشكر لكل العاملين بالمستشفى والأطباء وطاقم التمريض، وكل العمال.

يُذكر أن مستشفى العجمي قد تم تجهيزه في حوالي أسبوع ليكون مستشفى عزل وحجرا صحيا لمرضى كورونا. وهو مستشفى تخصص لهذا الغرض بالإسكندرية، ويوجد به 140 غرفة عناية مركزة متوسطة و60 سرير عناية مركزة فائقة.