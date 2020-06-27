قبيل استئناف النشاط.. وزير السياحة ومحافظ الإسكندرية يتفقدان المناطق الأثرية الجاهزة لإعادة التشغيل

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة وا للواء محمد الشريف اليوم السبت، عددًا من المناطق الأثرية شملت قلعة قايتباي ومتحف المجوهرات، وذلك للاطمئنان على تنفيذ ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية في ظل قرار الحكومة باستئناف العمل بالمناطق الأثرية واستقبال الزوار بها. للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية





وخلال الجولة، تفقد محافظ الإسكندرية و وزير الآثار والسياحة الإجراءات الوقائية التي تتبعها تلك المناطق الأثرية منذ دخول الزوار وكذلك إجراءات التعقيم التي تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية. وتم التأكد من الالتزام بضوابط السلامة الصحية والتباعد والتعقيم وغيرها.





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وكانت وزارة السياحة قررت استئناف العمل واستقبال الزوار بمتحف المجوهرات الملكية، وقلعة قايتباى بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد اتخاذ الاجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الوزارة.





ويأتي قرار فتح المواقع الاثرية والمتاحف فى إطار خطة الحكومة لبدء الفتح التدريجي للأنشطة المعلقة اعتبارًا من بداية شهر يوليو مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلي مصر.



