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محافظات

في جولة مفاجئة على المقاهي.. محافظ الإسكندرية: أي مخالفة لضوابط الفتح سيتعامل معها بحزم وقوة

السبت 27/يونيو/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في جولة مفاجئة، اليوم السبت، عددًا من الكافيهات والمقاهي للتأكد من تنفيذ الضوابط الاحترازية بها، وذلك في أول يوم عمل بعد غلقها لمدة ثلاثة شهور. في ضوء الإجراءات الاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.

وخلال الجولة شدد المحافظ على أصحاب الكافيهات والمقاهي بضرورة الالتزام التام بكل التعليمات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة. 

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وحذر الشريف أن مخالفة لضوابط فتح الكافيهات والمقاهي سيتم التعامل معها بكل حزم وقوة.

كما وجه المحافظ رواد الكافيهات والمقاهي بضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة من تطهير اليدين وارتداء الكمامة فى غير أوقات تناول المشروب أو الوجبة للحفاظ على سلامتهم. 

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