إجراءات احترازية مشددة.. شروط دخول نادي المهندسين بالإسكندرية

أعلن مجلس إدارة نادي المهندسين بسابا باشا بالإسكندرية عن بدء الفتح التدريجي للنادي وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة فى ظل تلك المرحلة العصيبة التي يمر بها العالم من جراء وباء كورونا (كوفيد 19).





وأصدر مجلس إدارة ونادى المهندسين قرارات بالسماح بفتح النوادي وبنسبة إشغال لا تتعدى 25% مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية الصحية الواجبة، والتي تمثل لنا جميعًا الأهمية الأولى لمراعاة صحة وسلامة الاعضاء وبلا تهاون في تنفيذها.









وتقرر الفتح التدريجي لنادي المهندسين بداية من أول يوليو 2020 كمرحلة أولى تجريبية ولمدة أسبوعين مع اختبارها وتقييمها بناء على الالتزام بالتعليمات للانتقال إلى مرحلة جديدة.





سيتم فتح النادي طبقًا للتعليمات التالية:

1. يتم دخول النادي من البوابة الوسطي على الكورنيش.

2. السماح فقط بدخول المهندسين حاملي بطاقة عضوية النقابة وحاملي عضوية النادي المجددة حتى 2020 (غير مسموح بالمرافقين).





3. مواعيد عمل نادي المهندسين – سابا باشا كالآتى:

• النادي مفتوح من الساعة (9) صباحًا حتى الساعة (8) مساءً طوال ايام الأسبوع.

• توقيت عمل مركز الخدمات من الساعة (9) صباحًا حتى الساعة (3) عصرًا.

• توقيت تسديد الاشتراكات وتجديد العضويه من الساعة (9) صباحًا حتى الساعة (5) مساءً.

4. التعامل مع الانشطه الرياضيه سيتم طبقًا لتعليمات وزارة الشباب والرياضية، حيث تبدأ من تاريخ 1 -7-2020 مرحلة تحصيل الاشتراكات والتجهيز والإعداد لعودة النشاط الرياضي على أن يتم بدء النشاط التدريبى فى 1-8-2020 بذات الإجراءات الاحترازية والضوابط السابقة.

5. يحظر تواجد الأعضاء بأعداد تتجاوز نسبة 25% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للنادي (يتواجد بيان عددى معلن بشاشة الكترونيه على بوابة الدخول).

6. يحظر التواجد أو التعامل مع الشاطئ نهائيًا.

7. يحظر دخول جميع السيارات تمامًا عدا سيارات الخدمات.

8. يحظر دخول المأكولات بكل أنواعها.

9. يحظر دخول الأطفال لمن أعمارهم أقل من 12 سنة.

10. يحظر الدخول بدون ارتداء الكمامة والالتزام بقياس درجة الحرارة على بوابة الدخول.

11. يحظر التدخين تمامًا في الأماكن المغلقة.



