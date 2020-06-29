فرج عامر يعلق على عودة الدوري من جديد.. فيديو

قال النائب فرج عامر ، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن نادي سموحة في وقت من الأوقات كان معقلا للإخوان، ولكن مازال هناك البعض منهم يحاول إحداث بلبلة داخل النادي.





وتابع "عامر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، : أن نادي سموحة وصل إلى العنان، كما أن النادي أصبح فى تقدم واضح، معقبا:" هذه العناصر مبيرضهاش يكون فيه مجتمع مستقر وناجح، ولذلك قمت بوضع بعض النقاط على الحروف خلال آخر حديث لي".





وأضاف أن نادي سموحة قام بإجراء مسحتين للاعبين وكانت النتيجة سلبية، معقبا:" معندناش حاجة وبدأنا التدريب أمس وقمنا بإذاعة المسحات الخاصة باللاعبين مباشرة على صفحة النادي، كما قمنا بإذاعة تدريب اللاعبين أمس على الموقع".





وأوضح أن فريق سموحة متطلع لعودة الدوري العام، لافتا إلى أن النادي بأكمله كله نشاط وحيوية، ومؤمنين أن قرار الدولة قرار إلزامي ولنا الشرف أن نكون من الملتزمين، متابعا: عودة كرة القدم والأنشطة الرياضية يعتبر عودة للحياة.





وواصل قائلا إن عودة الرياضة إعلان عن أن مصر دولة متقدمة ومنظمة وقادرة على التعاون مع كل شيء، معقبا: الدولة تؤمر واحنا ننفذ.



