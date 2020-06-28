AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لقاء الخميسي تكشف رد فعلها لحظة إبلاغها بإصابة محمد عبد المنصف بـ كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:43 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
أعربت الفنانة لقاء الخميسى، عن تخوفها من عودة النشاط الرياضى، مشيرة إلى أن التوقيت غير مناسب، لافتة إلى أنها أصيبت بحالة من الرعب الشديد عقب اتصال أصدقائها بها للاطمئنان على صحة زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادى وادى دجلة، بعد تداول أخبار بإصابته بـ كورونا.

وقالت "الخميسى"، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، "أنا لقيت اصحابى بيتصلوا بيا بيقولوا أن عبد المنصف مصاب فأنا رحت ليه وكان نايم وقلت.. قوم يا ابنى.. قوم المسحة طلعت إيجابية.. لم حاجتك وامشى من هنا.. وترتني".

وتابعت ضاحكة "أنا من أول ما قالوا النشاط الرياضى راجع قلت لعبد المنصف روح ألعب لوحدك متجيش عندنا تانى.. وعندك شقة الدقى أقعد فيها.. الواحد بيخاف على نفسه".

وعن جائحة كورونا والعزل المنزلى، قالت "لقاء الخميسى"، إن فيروس كورونا جمع الأسرة وخلق حالة الود والألفة داخلها.

وتابعت "أنا عملت كيك لأول مرة فى حياتى وعبد المنصف أبدع فى سقى الجنينة والورد".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"اقعدي في البيت يا لقاء".. الجمهور يهاجم لقاء الخميسي بسبب نزولها للشارع

لقاء الخميسي بفستان سماوي ساحر برفقة عبد المنصف

«بأقول للشر قوم وأنا أقعد مكانك».. عابد فهد يتحدى الفارس في «اغلب السقا»

بصحبة زوجها ..لقاء الخميسى تتغزل فى عبدالمنصف عبر إنستجرام

لقاء الخميسي تنفي إصابة عبد المنصف بكورونا

لقاء الخميسي: إصابة عبد المنصف بفيروس كورونا خبر مضروب

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي: نشهد الآن المرحلة المنتظمة لإصابات فيروس كورونا.. فيديو

الإمارات تعلن وفاة مؤسس أول بنك إسلامي في العالم

اعتذر عن رئاسة الشبكة وتقديم البرامج.. عمرو الليثى يعلن انتهاء ارتباطه بقناة النهار

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا لـ رئيس الوزراء

ريا أبي راشد تثير الجدل بشأن إجرائها عملية تجميل

الصحة: تسجيل 1265 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

AdvertisementS

رئيس الوزراء: الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

بعد تنازله عن قضاياه ضد الأهلي.. تركي آل الشيخ يعتزل فيسبوك

وضعا جثتها في مواد كيماوية لإخفاء ملامحها.. سباك وعامل اغتصبا طفلة وقتلاها في فيصل

الخميس بدلا من منتصف الأسبوع .. الحكومة تستحدث نظاما جديدا بشأن الإجازات الرسمية

نقابة المهن التمثيلية عن اعتزال عبلة كامل الفن: منعرفش عنها حاجة

الإمارات تعلن وفاة مؤسس أول بنك إسلامي في العالم

اعتذر عن رئاسة الشبكة وتقديم البرامج.. عمرو الليثى يعلن انتهاء ارتباطه بقناة النهار

بالانجليزية ...النيابة العامة توجه رسائلها للحفاظ علي المجتمع

وزير التعليم العالي: نشهد الآن المرحلة المنتظمة لإصابات فيروس كورونا.. فيديو

الحكومة: الإجازات الرسمية سيتم استبدالها دائما بيوم الخميس

انا وانت مكملين يا سندي وعزوتى.. رسالة مؤثرة من خطيبة حسن شاكوش لوالدها بعد الانفصال عن مطرب المهرجانات.. شاهد

لقاء الخميسي تكشف رد فعلها لحظة إبلاغها بإصابة محمد عبد المنصف بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات

أغربها معطر للتنفس .. 5 استخدامات لن تتوقعها لـ زيت جوز الهند

تناولها فورا .. 5 أطعمة تحميك من الإصابة بالتهاب المفاصل