لقاء الخميسي تكشف رد فعلها لحظة إبلاغها بإصابة محمد عبد المنصف بـ كورونا

أعربت الفنانة لقاء الخميسى، عن تخوفها من عودة النشاط الرياضى، مشيرة إلى أن التوقيت غير مناسب، لافتة إلى أنها أصيبت بحالة من الرعب الشديد عقب اتصال أصدقائها بها للاطمئنان على صحة زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادى وادى دجلة، بعد تداول أخبار بإصابته بـ كورونا





وقالت "الخميسى"، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، "أنا لقيت اصحابى بيتصلوا بيا بيقولوا أن عبد المنصف مصاب فأنا رحت ليه وكان نايم وقلت.. قوم يا ابنى.. قوم المسحة طلعت إيجابية.. لم حاجتك وامشى من هنا.. وترتني".





وتابعت ضاحكة "أنا من أول ما قالوا النشاط الرياضى راجع قلت لعبد المنصف روح ألعب لوحدك متجيش عندنا تانى.. وعندك شقة الدقى أقعد فيها.. الواحد بيخاف على نفسه".





وعن جائحة كورونا والعزل المنزلى، قالت "لقاء الخميسى"، إن فيروس كورونا جمع الأسرة وخلق حالة الود والألفة داخلها.





وتابعت "أنا عملت كيك لأول مرة فى حياتى وعبد المنصف أبدع فى سقى الجنينة والورد".



