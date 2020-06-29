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تعليم

اليوم جامعة عين شمس تعلن عن جداول امتحانات طلاب الفرق النهائية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:02 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
شدد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس خلال اجتماع طارئ، ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عمداء الكليات؛ لبحث الإجراءات المتعلقة ببدء انعقاد امتحانات السنوات النهائية، على ضرورة إتخاذ و تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على سلامة جميع الطلاب.

وجه الدكتور محمود المتيني بضرورة و سرعة إرسال جميع جداول امتحانات السنة النهائية بالتفصيل ، و التي من المقرر أن تبدأ ما بين ٦ إلى ١١ من يوليو المقبل و تنتهي في الفترة من ١٥ إلى ١ سبتمبر من العام الجامعي الحالي ٢٠٢٠، وذلك حسب احتياجات كل كلية؛ لإقرارها خلال جلسة مجلس الجامعة المزمع انعقادها اليوم .


وأشار إلى أن من المقرر أن تعلن جميع الجداول الخاصة بالكليات، عبر المواقع الرسمية لكل كلية .

الجدير بالذكر عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا الأول، الثلاثاء الموافق 23/6/2020 برئاسة الدكتور  خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د. صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات.


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