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غموض وراء الحادث.. مسلحون يهاجمون مبنى بورصة باكستان

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:04 ص
مسلحون يهاجمون مبنى
مسلحون يهاجمون مبنى بورصة باكستان في كراتشي
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فرح علاء الخولي
أعلنت وسائل إعلام محلية أن مسلحون هاجموا مبنى بورصة باكستان في كراتشي، وأفادت بذلك فضائية اكسترا نيوز، منذ قليل في خبر عاجل.

وقالت الشرطة الباكستانية إن أربعة مسلحين هاجموا مبنى البورصة في مدينة كراتشي اليوم الاثنين لكن قوات الأمن سرعان ما قتلتهم جميعا، وقال الجيش إن شخصين آخرين قتلا أيضا.

وقال قائد شرطة كراتشي غلام نبي ميمون لرويترز إن المسلحين هاجموا المبنى بالقنابل اليدوية والبنادق. ويقع المبنى في منطقة شديدة التأمين ويضم أيضا المكاتب الرئيسية للعديد من البنوك الخاصة.

وأضاف ميمون "قُتل أربعة مهاجمين، كانوا قد جاءوا في سيارة كورولا فضية اللون".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها. ولطالما عانت باكستان من عنف الإرهاب لكن الهجمات أصبحت أقل تواترا في السنوات الأخيرة.

وألقى المسلحون في البداية قنبلة يدوية ثم فتحوا النار على موقع أمني خارج المبنى. وقتل الأربعة عندما ردت قوات الأمن.

وقالت البورصة الباكستانية على تويتر "لا يزال الوضع يتكشف، وتباشر الإدارة، بمساعدة قوات الأمن، إدارة الوضع الأمني والسيطرة على الموقف".

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