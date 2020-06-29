أسعار النفط تهبط 2% للمرة الثانية اليوم بسبب الإغلاقات الجزئية

أسعار النفط هبوطا خلال الجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين، جاء ذلك مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، مما أدي إلى لجوء بعض الدول إلى استكمال عملية الإغلاقات الجزئية التي قد تضر بالطلب على الوقود. سجلتهبوطا خلال الجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين، جاء ذلك مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، مما أدي إلى لجوء بعض الدول إلى استكمال عملية الإغلاقات الجزئية التي قد تضر بالطلب على الوقود.





وانخفض خام برنت 81 سنتا في التداولات المبكرة، بما يعادل 2% إلى 40.21 دولار للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي 75 سنتا أو 2% أيضا ليسجل 37.74 دولار.









يتجه برنت لتحقيق زيادة شهرية ستكون الثالثة على التوالي في يونيو بعد أن مدد المنتجون العالميون خفضا غير مسبوق للمعروض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو تموز، في حين تحسن الطلب على النفط بعد تخفيف الدول في أنحاء العالم إجراءات الغلق الشامل.





لكن حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا تخطت العشرة ملايين يوم الأحد إذ تكابد الهند والبرازيل تفشيا يتجاوز العشرة آلاف حالة يوميا. وظهرت إصابات جديدة في دول مثل الصين ونيوزيلندا وأستراليا، مما حدا الحكومات لإعادة فرض قيود.





وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي السنغافوري، "الموجة الثانية من العدوى لم تغادرنا.. يكبح ذلك حالة التفاؤل التي لاحظناها في الأسابيع الستة إلى الثمانية الأخيرة".





أسعار النفط حاليا تشمل ضعف هوامش التكرير وارتفاع مخزونات الخام واستئناف الإنتاج الأمريكي. وأضاف أن عوامل أخرى تحد من ارتفاعحاليا تشمل ضعف هوامش التكرير وارتفاع مخزونات الخام واستئناف الإنتاج الأمريكي.



