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أخبار العالم

روسيا تطلق تأشيرات إلكترونية لمواطني 113 دولة بدءا من يناير المقبل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية يفجيني إيفانوف، أنه سيكون بإمكان مواطني 113 دولة دخول روسيا بتأشيرة إلكترونية، اعتبارا من يناير المقبل.

وقال إيفانوف- لصحيفة "كوميرسانت" الروسية- إن سكان 113 دولة يشكلون 4 مليارات نسمة؛ أي نحو نصف تعداد سكان كوكبنا بأسره، ويمكن للنظام الجديد أن يبدأ العمل به بعد إعطاء الحكومة الروسية موافقتها على قائمة الدول، حسبما أفادت لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح أن هناك مناطق تجريبية يمكن لمواطني قائمة أولية من 53 دولة الدخول بالتأشيرات الإلكترونية، هي الشرق الأقصى الروسي ومقاطعة كالينينجراد ومدينة سان بطرسبورج ومقاطعة لينينجراد، مضيفا أن هذه القائمة المصغرة تشمل بلدان الاتحاد الأوروبي والصين واليابان والهند وتركيا ودولا أخرى عديدة.

وأشار إلى أن مواطني 60 دولة يستطيعون حاليا دخول الأراضي الروسية دون تأشيرات أصلا، وذلك بموجب الاتفاقات التي أبرمتها موسكو سابقا مع هذه الدول.

وأعلنت وزارة الاتصالات الروسية، في وقت سابق، إلغائها بطاقة المشجع التي كانت معتمدة كورقة ثبوتية رسمية لدخول روسيا خلال بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

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