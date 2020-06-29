ريم السعدي : البنك الأوربى يوفر الدعم اللازم للمشروع الصغيرة والمتوسط

قالت ريم السعدي المدير الاقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، إن البنك يوفر الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال شق تمويلي والدعم الفني.





المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية عبر الفيديو كونفرانس ، أن البنك يعتمد علي تعريف الاتحاد الاوروبي للمشروع الصغيرة والمتوسط، من عامل إلي 250 عاملا وحجم مبيعات من جنيه إلي 50 مليون يورو. واشارت ريم السعدي ، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال لدوروالمتوسطة في التنمية عبر الفيديو كونفرانس ، أن البنك يعتمد علي تعريف الاتحاد الاوروبي للمشروع الصغيرة والمتوسط، من عامل إلي 250 عاملا وحجم مبيعات من جنيه إلي 50 مليون يورو.









واوضحت السعدي، أن الشق الفني يتضمن بجانب توفير برامج التدريب، تقديم تمويلات للاستشارات الفنية تغطي من 50% من قيمتها إلي 75%.





ونوهت الى انه يتم توفير استشاريين في مختلف دول العالم لتقديم حلول هندسية والاستماع لخبراء في مختلف المجالات ومنها الصناعة حيث تضم قاعدة الخبراء 400 استشاري معتمد.