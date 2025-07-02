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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة العامة تنظم دورة تدريبية حول إجراءات الطعن بالنقض وتطبيقاته العملية

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية
محمد عبدالله

 نظمت إدارة التفتيش القضائي، في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، وفي ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالارتقاء بالمستوى الفني لأعضاء النيابة العامة، وتطوير قدراتهم القانونية، وتعزيز كفاءتهم في مباشرة اختصاصاتهم، ولا سيما في المجالات الدقيقة التي تتطلب خبرة متقدمة؛ دورة تدريبية متخصصة بعنوان:
«الطعن بالنقض.. أصوله وإجراءاته العملية والتطبيقية»، وذلك على مدار ثلاثة أيام بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، بمشاركة ستة وثلاثين من رؤساء النيابة المختصين بالطعن بالنقض.

وقد تولى تقديم محاضرات الدورة القاضي الجليل المستشار/ ربيع لبنة، نائب رئيس محكمة النقض، حيث قدم للمشاركين شرحًا وافيًا لأصول وإجراءات الطعن بالنقض، واستعرض خلال المحاضرات التطبيقات العملية والقضائية ذات الصلة، بما يُسهم في صقل مهارات أعضاء النيابة العامة.


ويأتي تنظيم هذه الدورة في ضوء الأهمية البالغة لهذا الجانب من عمل النيابة العامة، لما يتطلبه من إلمام دقيق بأحكام القانون، واطلاع مستمر على أحدث الاتجاهات القضائية لمحكمة النقض، فضلًا عن ضرورة إتقان صياغة مذكرات الطعن بما يتوافق مع متطلبات المحكمة وما يوجبه القانون.
هذا، وقد هدفت الدورة إلى ترسيخ الفهم القانوني لإجراءات الطعن بالنقض، وتنمية مهارات التحليل القانوني والصياغة الفنية، والتعرف إلى أبرز الأخطاء الشكلية والموضوعية التي قد تؤدي إلى رفض الطعون، بالإضافة إلى استعراض أهم التطبيقات القضائية لمحكمة النقض في مجالات قانونية متعددة.

النيابة العامة إستراتيجية النيابة العامة للتدريب النائب العام المستشار محمد شوقي إدارة التفتيش القضائي دورة تدريبية متخصصة

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