بسبب كلب..عامل يقتل شقيقه بالسكين في القناطر

طعن عامل شقيقه بالسكين إثر مشاجرة بينهما بسبب قيام كلب يمتلكه المتهم بمهاجمة أبناء شقيقه المجني عليه بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية فحدثت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن شقيقه حتى الموت.









وعلى الفور تم نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية العام وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة.





تلقى المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية إشارة من المستشفى بوصول "ش.ر" جثة هامدة إثر عدة طعنات.





وانتقل العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي، حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه.





وتوصلت التحريات أن المتهم والمجني عليه يقيمان في منزل واحد ببيت العائلة في المنطقة القديمة بالقناطر ويقوم المتهم بتربية كلب في الطابق الأول ويسكن المجني عليه في الطابق الرابع.





فقام الكلب بمهاجمة أبناء المجني عليه أثناء دخولهم العقار فتوجه المجني عليه لمعاتبة شقيقه وطلب منه ربط الكلب أو التخلص منه لعدم التعرض لأبنائه وإرهابهم فحدثت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن شقيقه بالسكين ولقي مصرعه في الحال.





ألقي القبض على المتهم ويدعى "س.ر" عامل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بإشراف المستشار محمد حته المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها بالتصريح بدفن الجثة وسؤال المتهم والتحفظ على سلاح الجريمة.