AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب كلب..عامل يقتل شقيقه بالسكين في القناطر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:24 م
عامل يقتل شقيقه بالسكين
عامل يقتل شقيقه بالسكين في القناطر
Advertisements
إبراهيم الهوارى
طعن عامل شقيقه بالسكين إثر مشاجرة بينهما بسبب قيام كلب يمتلكه المتهم بمهاجمة أبناء شقيقه المجني عليه بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية فحدثت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن شقيقه حتى الموت.


وعلى الفور تم نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية العام وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة.

تلقى المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية إشارة من المستشفى بوصول "ش.ر" جثة هامدة إثر عدة طعنات.

وانتقل العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي، حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه.

وتوصلت التحريات أن المتهم والمجني عليه يقيمان في منزل واحد ببيت العائلة في المنطقة القديمة بالقناطر ويقوم المتهم بتربية كلب في الطابق الأول ويسكن المجني عليه في الطابق الرابع.

فقام الكلب بمهاجمة أبناء المجني عليه أثناء دخولهم العقار فتوجه المجني عليه لمعاتبة شقيقه وطلب منه ربط الكلب أو التخلص منه  لعدم التعرض لأبنائه وإرهابهم فحدثت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن شقيقه بالسكين ولقي مصرعه في الحال.

ألقي القبض على المتهم ويدعى "س.ر" عامل  وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بإشراف المستشار محمد حته المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها بالتصريح بدفن الجثة وسؤال المتهم والتحفظ على سلاح الجريمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتله سائق توك توك في مشاجرة بالعمرانية

بسبب الفلوس.. سباك يمزق جسد شقيقه في شبين القناطر

تجديد حبس سباك 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بقتل شقيقه بشبين القناطر

مصرع عامل في مشاجرة بسبب الخلافات الأسرية بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

آرثر يعلن رحيله عن برشلونة

حكم توزيع العقار الذي أملكه بين أولادي حال الحياة.. البحوث الإسلامية تجيب

العظمى 41 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

الصحة: البروتوكول العلاجي الجديد وراء إلغاء خانة العينات المتحولة لـ السلبي بفيروس كورونا

الشرطة الباكستانية: مقتل 4 من الإرهابيين في هجوم مسلح بمبنى البورصة

مصرع 7 أشخاص واصابة 7 في حريق بمستشفى في الاسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 10 سيارات مستعملة يمكنك الاعتماد عليها .. صور

بعد إثارتها الجدل .. 10 صور تبرز أناقة ريا أبي راشد

بإطلالة محتشمة .. جويل مردينيان تبهر متابعيها بهذا القفطان