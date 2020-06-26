القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة .. المتهمة: ريحتهم من العذاب .. فكرونى بلعب معاهم وقالوا هنموت يا ماما

لم تعلم سمية أن القدر سطر لها هذه النهاية المأساوية.. وأن نهاية طفلتيها سوف تكون على يداها دون رحمة أو ذنب منهما.





تزوجت سمية من زوجها منذ 10 سنوات وأنعم الله عليهما بـ 3 أطفال بنتين وولد، ولكن الطفل توفى ومن هنا تغيرت ملامح حياتها مع زوجها وبدأت الخلافات الزوجية والمشاكل تظهر بينهما بصفة مستمرة.





الزوج أصيب بحالة نفسية سئية عقب وفاة ابنه الذى كان يعتبره سنده فى الحياة، وبدأت معاملته تتغير مع زوجته وبناته حتى دخل الشيطان حياتهما وانتهت بقيام الأم بخنق طفلتيهما.





يوم الحادث خرج الزوج للعمل كعادته يوميا وجلست الأم تفكر فى حالها وحال طفلتيها ومعاملة زوجها السيئة لها، والتعدى عليها بالضرب فقررت أن تقتل طفلتيها وتنتحر فدخلت غرفة نومهما وخنقتهما.





جلست سمية لحظات وجثث طفلتيها أمام عينيها محاولة إنقاذهما مرددة قومى يا رتياج .. اصحى ياجنى"، ولكن فات الأوان ولقت الطفلتان مصرعهما.





صرخت الأم بصوت عال واستغاثت بالجيران الذين تجمعوا على صوتها، مؤكدة لهم أن طفلتيها توفيتا نتيجة تسريب غاز في الشقة، وأنها توجهت إلى غرفتهما فوجدتهما جثة هامدة، حيث توجهت بهما إلى المستشفى وادعت أنهما توفيتا نتيجة تسريب غاز في الشقة.





من ناحية أخرى أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق وعرض جثة الطفلتين على مصلحة الطب الشرعى.





كما انتقلت النيابة لمناظرة جثة المجنى عليهما وتبين من المناظرة وجود أثار خنق على رقبتهما وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة .

وأدلت المتهمة باعترافات فى التحقيقات التى اجريت معها بارتكابها الواقعة مؤكدة أنها تزوجت مذ سنوات وأنجبت من زوجها بنتين ريتاج 7 سنوات وجنا 5 سنوات وكانت تعيش حياة هادئة ولكن بمرور السنين وبعد وفاة نجلها بدأت معاملة زوجها لها تتغير، وكان يعتدى عليها بالضرب ويعاملها معاملة سيئة، فقررت أن تقتل طفلتيها لتخلصهما من معاملة والدهما السيئة وتنتحر.





وأضافت المتهمة أنها أصيبت بحالة نفسية سيئة جراء معاملة زوجها، فقررت أن تريح نفسها وترحم أطفالها من العذاب وتقتلهما ثم تنتحر قائلة "الشيطان ضحك عليا وقتلت بناتى بايدى".





وفى يوم الحادث انتظرت توجه زوجها للعمل ثم دخلت غرفة نومهما وخنقتهما، حيث قالت لها إحداهما "أنا هاموت يا ماما " وظنت أنها تداعبها وتلعب معها، مشيرة إلى أنها حاولت إنقاذهما من الموت بعدما شعرت بجريمتها، ولكنهما كانتا فارقتا الحياة وحاولت الانتحار ولكنها فشلت فادعت ان طفلتيها توفيتا نتيجة تسريب غاز في الشقة.





وكان العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة قد تلقى إشارة من المستشفى بوصول جثتي طفلتين هما "ريتاج" 7 سنوات و"جنا" 5 سنوات وبهما آثار خنق حول الرقبة تم اخطار اللواء جمال الرشيدى مدير امن القليوبية.





وبسؤال والدتهما وتدعى سمية ادعت أنها توجهت إلى السوق لشراء متطلبات المنزل وعندما عادت وجدتهما متوفيتين خنقا بالغاز.





وتم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بعد قرار الطب الشرعي بوجود شبهه جنائية في الوفاة وبتضيق الخناق على الأم انهارت واعترفت بارتكاب الواقعة.





واعترفت المتهمة فى التحقيقات التى اجريت معها بوجود خلافات بينها وبين زوجها لعدم إنفاقه عليها والأطفال وأنه دائم الشجار معها وخاصة بعد وفاة ابنها في وقت سابق فقررت قتل الطفلتين والانتحار بعد ذلك.





وأضافت أنها أقدمت على خنق الطفلتين وعقب ارتكاب الجريمة تراجعت عن الانتحار وأسرعت بالطفلتين إلى المستشفى في محاوله لإنقاذهما إلا أنها كانتا فارقا الحياة.