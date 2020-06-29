تيسيرا للحركة المرورية.. رئيس الهيئة الهندسية: أزلنا عمارة سكنية لاستكمال كوبري سليم الأول

أكد اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تطوير شارع أبو بكر الصديق ضمن المرحلة الأولى من تطوير منطقة مصر الجديدة، حيث جرى إنشاء 2 كوبري فيه.





وتابع اللواء ايهاب الفار، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أن من ضمن الشوارع التي تم تطويرها أيضًا شارع الكابلات وترعة الإسماعيلية، حيث تم تنفيذ 8 كباري بالمنطقة على هذا المحور.





وأوضح أن من تلك الكباري كوبري ابن الحكم وهو تجاه واحد لحل الأزمة المرورية بين شارع حسين كامل والنزهة، لإنهاء أي مشكلة مرورية أو توقف في تلك الشوارع الرئيسية.





وأضاف أنه تم عمل كوبري ميدان سفير وكوبري المحكمة، وأن كل الكباري نفس عدد الحارارت ولكن الأطوال تختلف على حسب ميول الكوبري، وأنه تم إزالة عمارة سكنية للانتهاء من أعمال كوبري سليم الأول.