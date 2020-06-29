إجراءات يجب مراعاتها خلال فترة امتحانات دبلوم التلمذة الصناعية.. تعرف عليها

اعلنت مصلحة الكفاية الانتاجية برئاسة عمرو جمعة، اتخاذ إجراءات احترازية أثناء فترة إمتحانات دبلوم التلمذة الصناعية للعام الدراسة الجاري بجميع المراكز التدريبية التابعة للمصلحة والمحطات اعتبارا من السبت المقبل.





قال بيان صادر عن المصلحة اليوم، إنه من المقرر إستغلال جميع المساحات الموجودة من ورش وطرقات وأماكن مفتوحة جيدة التهوية بجانب اماكن فصول الدراسة النظرية لجعلها مقرات للجان الإمتحانات، مع العمل علي زيادة المساحات البينية بين الممتحنين (مقاعد الجلوس) داخل كل لجنة بحيث لا تقل عن متر من جميع الجوانب.

أوضحت المصلحة أنه من بين تلك الاجراءات، عدم زيادة عدد الطلاب داخل فصول الدراسة النظرية (التي إتخذت كمقرات لجنة إمتحان) من 12-14 طالب باللجنة.





وشددت المصلحة علي ضرورة إرتداء الطلاب كمامة خلال فترة الإمتحان، بالإضافة إلي ضرورة تنظيم عملية توزيع الطلاب على اللجان مع حذر التزاحم خلال فترة الإمتحان ويجب الإلتزام بمسافات بينية لاتقل عن متر بين الطالب والأخر في حالة الإصطفاف.





ذكرت المصلحة أنه ينبغي حضور الطلاب و المراقبين بفترة كافية قبل بدء الإمتحان وعمل كشف لدرجة الحرارة والتأكد من توافر التدابير الإحترازية، و العمل علي تنظيم خروج الطلاب عقب إنتهاء فترة الإمتحان بحيث يتم تناوب عملية الخروج ولا يسمح للطلاب بالخروج دفعة واحدة.





وحظرت المصلحة على جميع الطلاب أو أولياء الأمور التجمع داخل أوخارج مقرات لجان الإمتحانات، بالإضافة لتعقيم اللجان في أول يوم عقد الإمتحانات ويتبعه عملية تعقيم بإستمرار للجان عقب الإنتهاء يوميًا من أداء الإمتحان وخروج جميع الطلاب والمراقبين.





كما سيتم إتخاذ إجراءات إحترازية مع الطلاب الذين يظهر عليهم علامات الإعياء ويتم عزلهم عن باقي الممتحنين على الفور وكذا لا يسمح للعمل للمراقبين الذين يظهر عليهم نفس العلامات.





وقالت المصلحة إنه من المقرر نشر جميع التعليمات الوقائيه فى لوحات الاعلانات والطرقات وأمام دورات المياه لنشر الوعي للمتواجدين باللجنة من عاملين وطلاب، وتوفير المطهرات والكمامات وقفازات الايدى بشكل كافيً، بالإَضافة لجهاز كاشف لدرجة الحرارة لمتابعة العاملين والمترددين على اللجنة بكل مركز و محطة.



