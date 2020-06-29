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مرأة

أكلة جديدة.. طريقة عمل مهلبية الشيا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:21 م
اسماء محمد
التجديد والتغير فى الأطباق التى تعدها المرأة فى المنزل من أكثر الأشياء التى تشجع الأطفال وجميع أفراد الأسرة على تناول الطعام لأنها تكسر الملل وتثير فضولهم لمعرفة مذاق هذه الأكلة الجديدة.

نقدم لكم طريقة عمل مهلبية الشيا بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على سي بي سي سفرة.

مقادير مهلبية الشيا
4 أكواب لبن جوز هند 
نصف كوب كريمة جوزهند 
مستكة مطحونة 
2 ملعقة كبيرة سكر دايت 
ملعقة كبيرة شوفان مطحون 
 ملعقة كبيرة ماء ورد 
 ملعقة كبيرة حبوب شيا

للتقديم:
اوراق نعناع 
عصير فراولة 

طريقة عمل مهلبية الشيا:
- سخنى لبن جوز الهند على النار ثم اضيفي عليه الكريمة ثم سكر الدايت وقلبي جيدا.
- اضيفي بعد ذلك بذور الشيا والشوفان المطحون والمستكة قلبي جيدا.
- اضيفي عصير الفراولة وقلبي جيدا حتى تحصلى على القوام المناسب وتوضع طبق التقديم وتقدم باردة.
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