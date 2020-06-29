بعد اندلاع حريق هائل بمستشفى البدراوي.. نقل المرضى إلى مستشفى المعمورة في الإسكندرية

ورد إلى مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية صباح اليوم بلاغ من هيئة الإسعاف يفيد نشوب حريق بمستشفى البدراوى 2 الخاصة الكائنة بشارع محمد نجيب بسيدى بشر الساعة 5:36 دقيقة صباحا





و قد قامت الاسعاف بالدفع بثمانية عشر سيارة حيث تم نقل 7 مرضى إلى مستشفى صدر المعمورة لاستكمال العلاج ، ونقل 7 متوفيين إلى ثلاجة مستشفى صدر المعمورة بناء على قرار النيابة العامة





وقد تم إخطار الجهات المعنية حيث توجه إلى موقع الحادث معالى اللواء الوزير "محمد الشريف" - محافظ الإسكندرية – والسيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية ، وقيادات مديرية الأمن والحماية المدنية ، ووكيل وزارة الصحة ومدير مرفق الإسعاف





وتنفيذا لقرار المستشار رئيس نيابة المنتزة الكلية - فقد تم تشكيل لجنة ثلاثية من إدارات العلاج الحر والصحة المهنية والطوارئ بمديرية الصحة للمعاينة الفنية للمستشفي.





وبناء على تعليمات معالى محافظ الإسكندرية ،انتقل السيد الدكتور "خالد عبد الغنى" - وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية - الي مستشفي صدر المعمورة للاطمئنان علي حالة المصابين ووجد جميع الحالات في حالة صحية مستقرة تحت العلاج ووجه بتقديم كافة انواع الرعاية المطلوبة للمرضى