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حوادث

بعد اندلاع حريق هائل بمستشفى البدراوي.. نقل المرضى إلى مستشفى المعمورة في الإسكندرية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:26 م
حريق
حريق
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احمد بسيوني
ورد إلى مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية صباح اليوم بلاغ من هيئة الإسعاف يفيد نشوب حريق بمستشفى البدراوى 2 الخاصة الكائنة بشارع محمد نجيب بسيدى بشر الساعة 5:36 دقيقة صباحا 

و قد قامت  الاسعاف بالدفع بثمانية عشر سيارة حيث تم نقل 7 مرضى إلى مستشفى صدر المعمورة لاستكمال العلاج ، ونقل 7 متوفيين إلى ثلاجة مستشفى صدر المعمورة بناء على قرار النيابة العامة 

وقد تم إخطار الجهات المعنية حيث توجه إلى موقع الحادث معالى اللواء الوزير "محمد الشريف"  - محافظ الإسكندرية – والسيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية ، وقيادات مديرية الأمن والحماية المدنية ، ووكيل وزارة الصحة ومدير مرفق الإسعاف 

وتنفيذا لقرار المستشار رئيس نيابة المنتزة الكلية - فقد تم تشكيل لجنة ثلاثية من إدارات العلاج الحر والصحة المهنية والطوارئ بمديرية الصحة للمعاينة الفنية للمستشفي.

وبناء على تعليمات معالى محافظ الإسكندرية ،انتقل السيد الدكتور "خالد عبد الغنى"  -  وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية - الي مستشفي صدر المعمورة للاطمئنان علي حالة المصابين ووجد جميع الحالات في حالة صحية مستقرة تحت العلاج ووجه بتقديم كافة انواع الرعاية المطلوبة للمرضى
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