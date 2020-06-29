مناقشة أول رسالة دكتوراه في الصيدلة الإكلينيكية بجامعة الأزهر

ناقشت اليوم، كلية الصيدلة للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، أول رسالة دكتوراة فى قسم الصيدلة الإكلينيكية.









قالت الدكتورة أمانى الشريف عميدة الكلية، لـ صدى البلد، ان هذه الرسالة تعد أول رسالة دكتوراه على مستوى كليات قطاع الصيدلة بجامعة الأزهر فى هذا التخصص، والذى يعتبر من التخصصات النادرة و المدرجة حديثا فى كليات قطاع الصيدلة بجامعة الأزهر.





وأشارت إلى أن الرسالة مقدمة من الباحثة: مها عبد الرحمن صلاح الدين، وكانت تحت عنوان "تأثير مضادات الأكسدة على الحمض النووى الريبوزى الدقيق و وظيفة الميتوكوندريا فى مرضى الغسيل الكلوى".









من جانبها قدمت الدكتورة، زينب القصبى رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة بنات، والمشرف الرئيسي على الرسالة، بالشكر و التقدير لكل من قدم يد العون والمساعدة فى البناء و المحافظة على هذا الكيان.









وتشكلت لجنة المناقشة من : الدكتور مجدي الشرقاوي، أستاذ أمراض الكلى بطب عين شمس، والدكتورة زينب القصبي، رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد عبد اللطيف، رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة أسيوط.