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محافظات

لحدوث كسر مفاجئ.. قطع المياه عن الهرم وفيصل ومتفرعاتهما والمريوطية حتى دائري المنيب

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:16 م
اللواء احمد راشد
اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحى

أعلنت محافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد، عن حدوث كسر مفاجئ بماسورة مياه قطر ١٠٠٠ مم أثناء تنفيذ أعمال محور المنصورية بتقاطع شارع فيصل مع محور المنصورية والمغذية لمناطق "الهرم وفيصل وكفر طهرمس ومنشأة البكارى  والمريوطية"، مما يتسبب في خفض كميات المياه المغذية لهذه المناطق وقطع المياه عن بعض المناطق الأخرى.


وأوضحت المحافظة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى إسكان الضباط، وإسكان الشباب، والهرم وفيصل ومتفرعاتهما، وكفر طهرمس، ومنشأة البكارى، والمريوطية والعروبة حتى دائرى المنيب.


ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة القيام بسحب المياه من الخط و تكثيف العمالة والمعدات وبذل قصاري الجهد لسرعه الانتهاء من أعمال الأصلاح في أقل فترة زمنية.


كما وجه المحافظ الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وفي حال طلبها يتم الاتصال علي الخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي.


وقدمت محافظة الجيزة اعتذارها للمواطنين عن هذا العطل الخارج عن إرادتها.

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