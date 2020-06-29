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محافظات

بمشاركة مجتمعية من حزب مستقبل وطن .. محافظ أسيوط يفتتح مستشفى عزل منفلوط بطاقة 45 سريرا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:31 م
افتتاح مستشفى عزل
افتتاح مستشفى عزل كتالوج
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إيهاب عمر
افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الإثنين ، يرافقه اللواء أيمن حسنى رئيس فرع جهاز الأمن الوطنى بالمحافظة والمهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط مستشفى عزل بطاقة 45 سريرا بمدينة منفلوط والذي تم تجهيزه بواسطة المشاركة المجتمعية لأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط لخدمة أهالى مركز منفلوط وقراه ولاستقبال حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا وذلك فى إطار خطة المحافظة وسلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

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حضر الافتتاح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومحمود معوض نفادى امين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالمحافظة ومصطفى الكحيلى امين لجنة قطاع الأعمال بأمانة الحزب بالمحافظة ومحمد عبدالغنى نائب رئيس مركز ومدينة منلوط والدكتور حسام حلمى ماضى أمين الحزب بمركز منفلوط والدكتور صبرى غانم مدير الإدارة الصحية بمنفلوط وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة وأمناء لجان الحزب بالمحافظة وأعضاء هيئة المكتب بمركز منفلوط .



وأشاد محافظ أسيوط – خلال الافتتاح – بالمشاركة الاجتماعية لحزب مستقبل وطن بالمحافظة فى مختلف القطاعات وخاصة قطاع الصحة حيث تم تجهيز وترميم مبنى العزل بمدينة منفلوط استكمالا لجهود مديرية الصحة فى تزويد المستشفى بالاطقم الطبية لتشغيلها مستشفى عزل لخدمة أهالي المركز وتسهيلا على المرضى من الانتقال لمستشفيات المراكز المجاورة داعيا جميع مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب ورجال الأعمال بتفعيل المشاركة المجتمعية فى مختلف القطاعات لدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .


وأكد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن استمرار مسيرة حزب مستقبل وطن فى دعم المشروعات التنموية وقطاع الخدمات بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستكمالا لجهود الدولة فى تنمية الصعيد بصفة عامة ومحافظة أسيوط بصفة خاصة لافتا الى ان تجهيز مستشفى عزل منفلوط يأتى ضمن خطة حزب مستقبل وطن للنهوض بالقطاع الصحي ودعمه بالأجهزة والمستلزمات الطبية والمشاركة فى جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته .


وخلال الافتتاح استعرض المهندس مصطفى الكحيلى فيلم تسجيلى لمراحل تجهيز مبنى المستشفى بداية من ترميمه وتطويره وتجهيزه بعدد 45 سرير عزل ومستلزماته بالإضافة الى توفير اجهزة الاكسجين وعدد 220 اسطوانة اكسجين لخدمة المرضى وتوفير المستلزمات الطبية وبعض الاجهزة الطبية المستخدمة فى مستشفيات العزل كمشاركة مجتمعية من امانة قطاع الأعمال بالحزب معلنا دعم المستشفى لاستمرار العمل بها كمستشفى عزل لخدمة اهالى المركز .
بمشاركة مجتمعية من حزب مستقبل وطن .. محافظ أسيوط يفتتح مستشفى عزل منفلوط بطاقة 45 سريرا
بمشاركة مجتمعية من حزب مستقبل وطن .. محافظ أسيوط يفتتح مستشفى عزل منفلوط بطاقة 45 سريرا
بمشاركة مجتمعية من حزب مستقبل وطن .. محافظ أسيوط يفتتح مستشفى عزل منفلوط بطاقة 45 سريرا
بمشاركة مجتمعية من حزب مستقبل وطن .. محافظ أسيوط يفتتح مستشفى عزل منفلوط بطاقة 45 سريرا
بمشاركة مجتمعية من حزب مستقبل وطن .. محافظ أسيوط يفتتح مستشفى عزل منفلوط بطاقة 45 سريرا
بمشاركة مجتمعية من حزب مستقبل وطن .. محافظ أسيوط يفتتح مستشفى عزل منفلوط بطاقة 45 سريرا
بمشاركة مجتمعية من حزب مستقبل وطن .. محافظ أسيوط يفتتح مستشفى عزل منفلوط بطاقة 45 سريرا
بمشاركة مجتمعية من حزب مستقبل وطن .. محافظ أسيوط يفتتح مستشفى عزل منفلوط بطاقة 45 سريرا
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