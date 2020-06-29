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حوادث

ضبط 223 مخالفة تموينية خلال أسبوع في قنا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:47 م
سلع غذائية
سلع غذائية
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يوسف رجب
قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، شنت حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 21/6/2020 وحتى 27/6/2020، أسفرت عن ضبط 223 مخالفة تموينية متنوعة، في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.

أوضح أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، بأن الحملات التفتيشية نجحت خلال تلك الفترة في تحرير 100 محضر لمخالفات عدم إعلان أسعار، 22 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، 18 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية ، 18 مخالفة عدم الإعلان عن قائمة تشغيل ، 18 مخالفة عدم الاحتفاظ بفواتير، 11 مخالفة عدم الالتزام بالتعليمات، 11 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار السجائر.


وأضاف السيد، كما تم تحرير 7 مخالفات تداول سلع مجهولة المصدر، 4 مخالفات بيع بأعلى من السعر، 3 مخالفات سلع منتهية الصلاحية ، 3 مخالفات توقف عن الإنتاج، 2 مخالفة مخابز مغلقة، 2 مخالفة نقص وزن، 2 مخالفة إدارة منشأة بدون ترخيص، مخالفة واحدة امتناع عن البيع، مخالفة واحدة تصرف في دقيق مخابز.

 وأشار وكيل وزارة التموين، إلى قيام حملة تموينية بمدن المحافظة نجحت في تحرير المحضر رقم 1212 بمركز دشنا حيث تم ضبط 100 كيلو دواجن مجهولة المصدر بسوبر ماركت، وتم تحرير المحاضر أرقام 2451 و 2452 و 2455 بمركز نجع حمادي، حيث تم ضبط محل بقالة يبيع سلع  بأعلى من السعر المقرر وضبط 10 علبة تونة و 48 كيس شيبسي مجهولة المصدر.

وأضاف وكيل التموين، كما تم تحرير المحاضر أرقام 2849 و 2872 و2873 بمركز قنا حيث تم ضبط 186 طبق لحوم مجمدة مجهولة المصدر، وضبط 53 طبق لحوم مجمدة و2.5 كجم لانشون منتهية الصلاحية.
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