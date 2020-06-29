إزالة 85 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية بقنا

واصلت الوحدات المحلية لمدن ومراكز محافظة قنا ، شن حملات لإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة و الأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى، فى إطار الحملات المستمرة على مستوى الجمهورية.







وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن حملات إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، التى شنتها الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة و مديرية أمن قنا ، أسفرت عن إزالة 85 حالة تعدى.





وأكد محافظ قنا ، استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.





وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بقنا، إن حملات الإزالة نجحت في إزالة 51 حالة تعدي بالبناء على الرقعة الزراعية بمراكز فرشوط ونجع حمادي وقفط ونقادة وقوص بمساحة 2 فدان.





و أضاف عبدالباقى، ان الحملات نجحت فى إزالة 28 حالة تعدي بالمباني علي أملاك الدولة بمراكز دشنا وقنا والوقف بمساحة 3311 متر مربع، و إزالة 6 حالات مخالفة بناء عشوائي بمركز قوص بمساحة 1875 متر مربع.





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