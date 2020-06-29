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نشأت الديهي: أردوغان أبو لهب هذا الزمان

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:44 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو أبو لهب هذا الزمان أو "المتنبي العثماني".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن "أردوغان" تواصل مع الشباب عبر "يوتيوب" لرفع شعبيته، ولكن المفاجأة أن 400 ألف من الشباب التركي فقط تواصلوا معه، بينهم 350 ألف رفضوا الفيديو، وأكدوا لـ "أردوغان" أنهم لن ينتخبوه مرة أخرى، و72 ألف شخص فقط أيدوه، مما دفعهم إلى إغلاق التعليقات على الفيديو.

وتابع أن إعلام أردوغان وصف الـ "يوتيوب" بالموقع المزيف بعد إحراج الشباب التركي له.

كان الرئيس التركي عقد اجتماعا أونلاين مع الشباب، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وبينما كان يجيب عن تساؤلات الشباب حول البطالة وغيرها من القضايا، انهالت التعليقات الرافضة له، قبل أن ينتبه القائمون على الأمر لاحقًا، ويلغون خاصية التعليقات؛ فاضطر الرئيس إلى إنهاء البث، قائلًا "نتمنى المزيد من النجاحات للشباب".

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