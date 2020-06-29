مصر تسدد 700 مليون دولار لنادي باريس.. و5.55 مليار إجمالي المستحقات

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وتسدد مصر كل عام مبلغ 1.7 مليار دولار يتم دفعها عبر قسطين بواقع 700 مليون دولار لكل منهما، يبدأ أولهما خلال شهر يناير من كل عام و كذلك في شهر يونيو أيضا.









وحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بصفته الجهة المعنية بملف الدين العام الخارجي ، والذي سجل في الربع الثاني من السنة المالية الجارية نحو 112.7 مليار دولار بنسبة 33.5% من الناتج المحلي الإجمالي.









ورغم ارتفاع فاتورة الدين العام الخارجي ، بمقدار 16.1 مليار دولار بالمقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي الماضي؛ إلا أن البنك المركزي المصري أعلن ان تلك النسبة مازالت في الحدود الآمنة.









ويبلغ إجمالي مديونية مصر لدول نادي باريس حتي نهاية الربع المالي الثاني من العام الجاري نحو 5.55 مليار دولار؛ ضمن القروض الثنائية التي تبلغ 10.3 مليار دولار.









وسددت مصر في الربع الثاني من العام المالي الجاري نحو 3.205 مليار دولار ضمن أقساط الديون المسددة.