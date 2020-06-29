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جلسة سد النهضة.. مندوب المملكة المتحدة بمجلس الأمن: المفاوضات السبيل الوحيد للحل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:05 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
قال مندوب المملكة المتحدة في مجلس الأمن، إنه يحق للجميع الحفاظ على مصالحه، وهناك تأكيد كامل بين الأطراف الثلاث على الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.

وأضاف مندوب المملكة المتحدة في جلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة، "في ظل إعلان المبادئ الموقع بين الأطراف الثلاثة نعتمد عليه لوضع آلية للوصول إلى حل، وألا تتم أي خطوات تؤدي إلى تضرر أي طرف".

وتابع "اتفق الأطراف الثلاث على الاستمرار فى عملية التفاوض والتسوية، وهناك العديد من النقاط التي تم حلها".

وأكد "استمرار الدول الثلاثة في المفاوضات لأنه السبيل الوحيد للحل، وندرك أننا نستطيع أن نحقق تسوية".

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