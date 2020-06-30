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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. كيف احتفلت رجاء الجداوي بـ ثورة 30 يونيو؟.. محمد صلاح يشاهد فيلم «العالمي»

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:59 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


كيف احتفلت رجاء الجداوي بـ ثورة 30 يونيو؟ هالة صدقي: وقفنا تصوير ونزلنا ميدان التحرير

احتفلت الفنانة هالة صدقي بثورة 30 يونيو، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

تنبأ بوصول أحد المصريين للعالمية.. محمد صلاح يشاهد فيلم «العالمي» لـ يوسف الشريف

حرص محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على مشاهدة فيلم العالمي للفنان يوسف الشريف الذي تنبأ بوصول مصر لكأس العالم ووصول احد المصريين الي العالمية وهو ما حققه محمد صلاح بعدها بسنوات قليلة.

مع عماد متعب.. يارا نعوم تتألق مع أطفالها.. شاهد

شاركت يارا نعوم زوجة الكابتن عماد متعب جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صورة لها مع زوجها وأطفالها من عيادة طبيب الأسنان الخاص بهم.

تخليو ده ابن غادة الصغير.. تعليق كوميدي من رامز جلال على صورة تجمعه بالفنانة ونجلها

شارك رامز جلال جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بصورة له مع الفنانة غادة عادل ونجلها الصغير بودي الهواري.

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