نصائح لتثبيت أحمر الشفاة تحت الكمامة لمدة طويلة

وضع الماكياج يجعلك تشعرين بالثقة كما أنه يرفع معنوياتك ولكن أصبحت الكمامة تمنعك من الاستمتاع ب أحمر الشفا ة طويلا.





ومع ذلك، مع ارتداء الأقنعة للتتأقلم مع الوضع الطبيعي الجديد، نقدم النصائح والحيل البسيطة عن كيفية تثبيت أحمر الشفاة لفترة أطول تحت قناع وجهك.









نصيحة رقم 1

احرصي على تقشير شفتيكِ تمامًا - وهذا ليس فقط لتطبيق أكثر سلاسة ولكن أيضًا لجعل اللون يدوم لفترة أطول. نادرًا ما توفر الشفاه المتقشرة أي مكافأة للون ، وغالبًا ما نميل إلى تقشيرها أو عضها (وهو ليس أفضل مشهد).

تأكد من اتباع روتين العناية بالشفاه الخاص بك (اقرأ: التقشير مرتين في الأسبوع وتطبيق مرهم الشفة يوميًا). وإذا نفدت مرهم الشفة ، فإليك عملية سهلة.





نصيحة رقم 2

استخدمي قلم تحديد الشفاه لا يحسن لون ظل الشفاه فحسب ، بل يمنع أيضًا أحمر الشفاه من النزيف. اختاري بطانة مشابهة لظلال الشفاه ، ثم ضعي الزوايا الخارجية عليها ثم املئي الفراغ.





نصيحة رقم 3

يأتي أحمر الشفاه في مجموعة متنوعة من الصيغ التي تتراوح من لون الشفاه والخد إلى الساتان ، واللمسة المخملية ، وغير اللامع واللامع. عند وضع أحمر شفاه تحت القناع ، من الأفضل استخدام ملمس غير لامع لأنها لا تتزحزح وتجف بسرعة وتكون مقاومة للنقل.





نصيحة رقم 4

إذا لم يكن لديك أحمر شفاه غير لامع ، فتأكد من ضبط أحمر الشفاه باستخدام بودرة سائبة. كل ما عليك فعله هو وضع القليل من البودرة الشفافة على شفتيك. وبهذه الطريقة لا تزيل فقط أي منتج زائد ولكن أيضًا تغلق الصفقة مع قفل المسحوق في رطوبة الشفاه ، مما يمنعها من النزيف.