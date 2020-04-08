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مرأة

بـ أحمر شفاه فاقع.. ياسمين صبرى تثير الجدل بهذه الاطلالة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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نشر المصور  الفوتوغرافي  شريف عمار عبر  حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة جديدة برفقة الفنانة ياسمين صبرى . 

وظهرت ياسمين صبرى  فى الصورة بإطلالة ناعمة، وخطفت الأنظار ،مرتدية تيشيرت اسود به بعض الكلمات باللون الابيض، و تألقت بماكياجها الجذاب والناعم الذى زاد من جمالها ومنحها إطلالة جذابة.

وتميل ياسمين صبرى فى كثير من الأحيان إلى استخدام مساحيق التجميل والماكياج التى تكشف جمالها، سواء فى النهار أو عند حضورها المناسبات والمهرجانات، كما تفضل استخدام ألوان الماكياج احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة. 
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