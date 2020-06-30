كورونا تسلل لرئات المراهقين .. وزير الصحة البريطاني: إجراءات حظر مشددة في ليستر

كشف وزير الصحة في بريطانيا مات هانكوك عن أن الوزراء سيغيرون القانون من أجل فرض حظر محلي للسيطرة على فيروس كورونا في مدينة ليستر، وسط إنجلترا.
وقال الوزير هانكوك "سنقدم تغييرًا قانونيًا قريبًا جدًا في اليومين المقبلين" وفقا لتصريحات أدلى بها لـ موقع "سكاي نيوز" البريطاني
وأضاف وزير الصحة البريطاني: "سنقدم تغييرًا قانونيا قريبًا جدًا، في اليومين المقبلين، لأن بعض الإجراءات التي اتخذناها للأسف في ليستر تتطلب دعمًا قانونيًا".
وتابع هانكوك قائلا" في الاختبار المهم للغاية الذي أجريناه في ليستر ... رأينا عددًا من الحالات الإيجابية في سن 18 عامًا، ولهذا السبب اتخذنا القرار بتغيير شديد في اجراءات إغلاق المدارس في ليستر".