كورونا تسلل لرئات المراهقين .. وزير الصحة البريطاني: إجراءات حظر مشددة في ليستر

كشف وزير الصحة في بريطانيا مات هانكوك عن أن الوزراء سيغيرون القانون من أجل فرض حظر محلي للسيطرة على فيروس كورونا في مدينة ليستر ، وسط إنجلترا.





وقال الوزير هانكوك "سنقدم تغييرًا قانونيًا قريبًا جدًا في اليومين المقبلين" وفقا لتصريحات أدلى بها لـ موقع "سكاي نيوز" البريطاني





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