وزير الصحة البريطاني يهدد رواد الشواطئ بغلقها واستخدام القوة| فيديو





تجاهل الآلاف من رواد الشواطئ النصائح الصحية للحد من تفشي فيروس كورونا مع انتشار السلوكيات المعادية لقواعد المجتمع، الطرق المزدحمة والحشود الضخمة في أكثر أيام السنة ارتفاعًا في درجة الحرارة.

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وقال «توبياس إلوود» النائب عن بورنماوث إيست، بأن 500 ألف زائر تكدسوا في دورست أول أمس، أي ما يقرب من عدد الأشخاص الذين يعيشون في المقاطعة نفسها.





وقد أكد وزير الصحة لراديو توك على رغبته في أن يستمتع الجميع بالشمس، لكن يجب على الشعب البريطاني "عدم تضييع" كل العمل الشاق الذي قاموا به لمحاربة الفيروس المستجد في لحظة.





وذكّر المستمعين بأن الحكومة يمكنها غلق الشواطئ بالكامل مهددًا: "نحن نمتلك هذه القدرة والقوة، ولازلت مترددًا في استخدامها والتي يمكنها فرض تأمين صارم للغاية".





مضيفًا: "أريد أن يتمكن الجميع من الاستمتاع بأشعة الشمس.. ولكن المفتاح للقيام بهذا هو احترام القواعد، ابق مع أسرتك، ابق على مسافة جيدة من الأسر الأخرى".





محذرًا من أن الحكومة تمتلك السلطة لمنع الناس "وإذا رأينا ارتفاعا في عدد الحالات فسنقوم بفرضها".





يأتي ذلك بعد أن حذر كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتتي من أن الوباء سوف يتفاقم مرة أخرى إذا لم يتبع الجمهور المبادئ التوجيهية الحكومية.











