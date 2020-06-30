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أخبار العالم

عقب ارتفاع إصابات كورونا.. بريطانيا تعيد الإغلاق إلى ليستر

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:26 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
قررت الحكومة البريطانية، أمس، تشديد التدابير الاحترازية التي تفرضها على مدينة ليستر، وذلك بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في المدينة. 

وصرح وزير الصحة البريطاني، مات هونكوك، أمام مجلس العموم البريطاني بأنه تقرر إغلاق المتاجر غير الأساسية في ليستر مرة أخرى، كما سيتم إغلاق المدارس، وستجري الحكومة التدابير لمدة أسبوعين. 

فيما نصح هانكوك بعدم السفر إلى ليستر باستثناء الضروريات، وقال إن الحكومة يمكن أن تتخذ المزيد من الخطوات لفرض قواعد التباعد الاجتماعي إذا لم يتم اتباعها.

وكانت بريطانيا قد بدأت مؤخرا في فتح الاقتصاد، وتخفيف الإجراءات الاحترازية في البلاد، عقب انخفاض الإصابات بفيروس كورونا المستجد. 

وسجلت بريطانيا حتى أمس الإثنين، أكثر من 310 آلاف إصابة، بينها ما لا يقل عن 43 ألف حالة وفاة.
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