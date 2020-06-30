للمشاركة فى تنمية المجتمع.. بطلة مصر البارالمبية تدعو لتمكين ذوي القدرات

طالبت بطلة السباحة البارالمبية رحمة خال، لاعبة نادي الشمس ومنتخب مصر وأمين ذوي القدرات الخاصة بالأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن" بالنزهة، بتمكين ذوي الهمم من المشاركة بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم.
ودعت رحمة خالد، خلال اجتماعها مع الدكتور أسامة أبو زيد، أمين القسم، وأحمد هجرس، أمين التنظيم، وحسين هيكل، ودكتور وسام صقر، والكابتن تامر على، الأمين المساعد، وأعضاء هيئة المكتب بأمانة النزهة، بدعم المجتمع لذوي القدرات الخاصة وتوعية الأفراد بكيفية تمكين المعاق من مساندة نفسه في التحرك والتصرف دون مساعدة من قبل الآخرين.
وطرحت البطلة البارالمبية عددا من الأفكار تتمثل في ضرورة مراعاة المعاق في كل مكان بمحطات المترو والسكك الحديدية وأثناء عبور إشارات المرور من خلال مؤثرات سمعية وبصرية وحركية تمكنه من تجاوز الإعاقة بمفرده والتحرك شأنه شأن غيره من الأصحاء دون حاجة لمساعدة الغير.
وشددت رحمة خالد على ضرورة أن تلتفت الدولة لمثل هذه الأمور بحيث يكون هناك إشارات خاصة لأصحاب الإعاقات في المحطات والمطارات ووسائل المواصلات تمكن المعاق من التحرك بسهولة.
وأكدت رحمة خالد على حق أصحاب الإعاقات في الاندماج في المجتمع وأنشطته، مشيرة إلى أهمية إتاحة الفرصة لهم من أجل ممارسة جميع الأنشطة الترفيهية والمهنية، مشيرة إلى أنها ستسعى من خلال أمانة الحزب بالنزهة لنقل أفكارها إلى الواقع العملي وأن تصبح جزءا من خطة الدولة في التعامل مع ذوي الهمم استنادا إلى خبرتها الطويلة فى البطولات القارية والعالمية.
وأعربت عن أملها في أن يزداد الوعي المجتمعي بهذه القضية من قبل المجتمع، خاصة بعد الحراك الكبير الذى حدث فى عهد الرئيس السيسى واهتمامه بالمعاقين واستضافة مصر للعديد من البطولات الخاصة بذوى الهمم واستقباله للأبطال والبطلات عقب كل إنجاز.