للمشاركة فى تنمية المجتمع.. بطلة مصر البارالمبية تدعو لتمكين ذوي القدرات

طالبت بطلة السباحة البارالمبية رحمة خال، لاعبة نادي الشمس ومنتخب مصر وأمين ذوي القدرات الخاصة بالأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن" بالنزهة، بتمكين ذوي الهمم من المشاركة بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم.









ودعت رحمة خالد، خلال اجتماعها مع الدكتور أسامة أبو زيد، أمين القسم، وأحمد هجرس، أمين التنظيم، وحسين هيكل، ودكتور وسام صقر، والكابتن تامر على، الأمين المساعد، وأعضاء هيئة المكتب بأمانة النزهة، بدعم المجتمع لذوي القدرات الخاصة وتوعية الأفراد بكيفية تمكين المعاق من مساندة نفسه في التحرك والتصرف دون مساعدة من قبل الآخرين.











وطرحت البطلة البارالمبية عددا من الأفكار تتمثل في ضرورة مراعاة المعاق في كل مكان بمحطات المترو والسكك الحديدية وأثناء عبور إشارات المرور من خلال مؤثرات سمعية وبصرية وحركية تمكنه من تجاوز الإعاقة بمفرده والتحرك شأنه شأن غيره من الأصحاء دون حاجة لمساعدة الغير.









وشددت رحمة خالد على ضرورة أن تلتفت الدولة لمثل هذه الأمور بحيث يكون هناك إشارات خاصة لأصحاب الإعاقات في المحطات والمطارات ووسائل المواصلات تمكن المعاق من التحرك بسهولة.









وأكدت رحمة خالد على حق أصحاب الإعاقات في الاندماج في المجتمع وأنشطته، مشيرة إلى أهمية إتاحة الفرصة لهم من أجل ممارسة جميع الأنشطة الترفيهية والمهنية، مشيرة إلى أنها ستسعى من خلال أمانة الحزب بالنزهة لنقل أفكارها إلى الواقع العملي وأن تصبح جزءا من خطة الدولة في التعامل مع ذوي الهمم استنادا إلى خبرتها الطويلة فى البطولات القارية والعالمية.









وأعربت عن أملها في أن يزداد الوعي المجتمعي بهذه القضية من قبل المجتمع، خاصة بعد الحراك الكبير الذى حدث فى عهد الرئيس السيسى واهتمامه بالمعاقين واستضافة مصر للعديد من البطولات الخاصة بذوى الهمم واستقباله للأبطال والبطلات عقب كل إنجاز.