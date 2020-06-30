ضبط وتحرير 193 مخالفة متنوعة في حملات بالأسواق في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ، وضبط الأسواق، بالتعاون مع شرطة المرافق، والتموين، والجهات المعنية





تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، والذي وجه بالعمل على عودة الانضباط للأسواق ومنع حالات الغش التجاري وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع المدينة، والمرور على المقاهي والكافيهات والمطاعم، تزامنًا مع إتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





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شملت الحملة شوارع العرفاني، توني بيك، والإدارة التعليمية، وأسفرت الحملة عن تحرير 83 مخالفة، منها 64 حالة ازالة إدارية، و9 محاضر اشغالات، و3 محاضر بدون ترخيص، ومحضر بيع زيادة عن السعر، و5 محاضر عدم اعلان عن الأسعار، كما تم حرث 10 أفدنة ضمن حملة ازالة مكبرة.

كما حررت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، 110 مخالفة تموينية متنوعة من خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واسفرت الحملات عن تحرير 110 مخالفة تموينية بالمرور على المخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – عدم وجود سجلات – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين).