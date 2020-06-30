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أخبار العالم

الأمم المتحدة: نحتاج لـ 10 مليارات دولار لدعم نازحي ولاجئي سوريا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:08 م
الأمم المتحدة نحتاج
الأمم المتحدة نحتاج لـ 10 مليارات دولار لدعم نازحي ولاجئي س
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دعاء أبوهشيمة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها تسعى لجمع مليارات الدولار لدعم نازحي ولاجئي سوريا.

ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، قالت الأمم المتحدة، نحتاج لـ 6 مليارات دولار لدعم لاجئي سوريا و 3,8 مليارات للنازحين.

وجاء ذلك خلال كلمة الامم المتحدة في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.

 وقد أعرب الاتحاد الأوروبي، عن اعتزامه تقديم 2,3 مليار يورو لدعم الشعب السوري.

كما أكد الاتحاد الأوروبي أن الوقت قد حان لإزالة عراقيل استئناف الحل السياسي في سوريا، لافتا إلى أن "عقوباتنا تستهدف الأشخاص الذين يقمعون السوريين ".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المملكة العربية السعودية، أن موقفها من الأزمة في سوريا واضح وجلي وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسار جنيف (1)، مشددة على أن إيران لا زالت تشكل خطرا كبيرا على مستقبل سوريا وهويتها.
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