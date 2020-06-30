الأمم المتحدة: نحتاج لـ 10 مليارات دولار لدعم نازحي ولاجئي سوريا





أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها تسعى لجمع مليارات الدولار لدعم نازحي ولاجئي سوريا.





ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، قالت الأمم المتحدة، نحتاج لـ 6 مليارات دولار لدعم لاجئي سوريا و 3,8 مليارات للنازحين.





وجاء ذلك خلال كلمة الامم المتحدة في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.





وقد أعرب الاتحاد الأوروبي، عن اعتزامه تقديم 2,3 مليار يورو لدعم الشعب السوري.





كما أكد الاتحاد الأوروبي أن الوقت قد حان لإزالة عراقيل استئناف الحل السياسي في سوريا، لافتا إلى أن "عقوباتنا تستهدف الأشخاص الذين يقمعون السوريين ".



