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رياضة

الدوري الإسباني.. سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:25 م
دييجو سيميوني
دييجو سيميوني
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محمد السعيد
أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة برشلونة، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدروي الإسباني.

وجاءت قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة كالتالي:

حراسة المرم: يان أوبلاك - أدن
خط الدفاع: خيمنيز - أرياس - لودي -  فليبي - هيرموسو - تريبير- - سانشيز - ألفارو - ريكارد.
خط الوسط: توماس بارتي - ساؤول - يورنتي - ليمار - فيتولو - كاراسكو.
خط الهجوم: جواو فيليكس - ألفارو موراتا - أنحليا كوريا - سابونيتش - دييجو كوستا.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بـ 71 نقطة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ 85 نقطة.
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