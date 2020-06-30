حكم الصلاة عن الغير بسبب المرض.. شاهد رد دار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز الصلاة بدلا من شخص توفي وكان لا يقدر على الصلاة بسبب مرضه وتركيب قسطرة؟





وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز الصلاة عن الغير ، منوها أن تركيب القسطرة ليس مانعا من أداء الصلاة.

وأكد أن الصلاة من العبادات التي لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره، وذلك لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة، لقوله تعالى «إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» الآية 103 من سورة النساء.





حكم التكاسل عن أداء الصلاة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: إنه ينبغي على الإنسان أن يعلم أن الصلاة لها فضائل عظيمة وكثيرة، منها أنها سبب في تكفير السيئات قال الله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ } (سورة هود 114).





واستدلوا بما جاء عن رسول الله فعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أرَأيْتُمْ لَوْ أنَّ نَهْرًا بِبَابِ أحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟». قَالُوا: لا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قال: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الخَطَايَا». متفق عليه، كما أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال اللَّه تعالى: ﴿ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْـمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ ( سورة العنكبوت : الآية 45 ).