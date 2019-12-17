فيديوجراف| 11 طريقة تسهل أداء الصلاة في وقتها

الصلاة هي عماد الدين، وهي اتصالنا الدائم بربّنا سبحانه وتعالى، والصلاة على وقتها هي أحب الأعمال إلى الله كما ورد في أحاديث عدّة في الصحيحين.



وبعد ان تسارعت مجريات العصر وأحداثه وتداعياته، فصعب معه الالتزام بالصلوات في وقتها، بما جعل من مسألة كيف أحافظ على الصلاة في وقتها أمرًا في غاية الأهمية والضرورة، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما أنها من العبادات التي ينبغي الحذر من التهاون بها أو فيها.



ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي 11 طريقة تسهل عليك اداء الصلاة في وقتها .