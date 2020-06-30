خبير مكافحة إرهاب: 30 يونيو كشفت الفرق بين عقيدة وطن وعقيدة جماعة إرهابية ..فيديو

أكد اللواء رضا يعقوب خبير مكافحة الإرهاب أن هناك عقيدة ثابتة للقوات المسلحة المصرية وهي "الله والوطن"، مؤكدا أن العقيدة الثابتة هي الدفاع عن الوطن وظهر ذلك في الانصياع لرغبات المصريين في 30 يونيو والانحياز للشعب المصري.





وأضاف يعقوب خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز أنه يتم محاربة الإرهاب في أي مكان وأي موقع، مشيرا إلى أن مصر تجاهد بشكل كبير في مكافحة الإرهاب.





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وتابع خبير مكافحة الإرهاب أن مصر اتجهت إلى الأمم المتحدة للحد من العناصر الإرهابية، مؤكدا أنه في نفس الوقت نجابه الإعلام الإرهابي والداعم للإهاب بشكل دائم.





وأشار اللواء رضا يعقوب إلى أن هناك فارقا كبيرا بين عقيدة وطن وبين عقيدة جماعة تبحث عن ذاتها وتبحث عن التمييز العنصري وظهر ذلك بشكل كبير خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ولكن الشعب المصري نجح في تغيير المسار والنهوض بالمستوى الإقتصادي ووضع دستور، وتم وضع جماعة الإخوان في مكانهم الذي يستحقونه.





وقال خبير مكافحة الإرهاب إن جماعة الإخوان أصدرت عفوا عن قتلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وتسببت فى تدهور الأمن والإقتصاد فقامت ثورة 30 يونيو التي ساندتها القوات المسلحة.