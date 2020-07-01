تطهير كامل .. أول كلية بالأزهر تنهي استعداداتها لامتحانات نهاية العام.. صور





واتخذت الكلية، كافة الاجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة، وتم تطهير جميع مباني الكلية حفاظًا على جميع منتسبيها،علما بان هذه الإجراءات مستمرة حتى نهاية الامتحانات؛ حفاظا على سلامة الجميع.





وكان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، قد أعلن عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرق النهائية بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم صباح يوم السبت الموافق ٤ يوليو 2020.





وأوضح بيان المركز الإعلامي أنه يراعى فى الامتحانات أن تبدأ بمادة القرآن الكريم، على أن تنتهى هذه الامتحانات فى يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020، ويترك لكل كلية الإعلان عن الجدول في ضوء البداية والنهاية بمايتناسب وطبيعة الكلية.



وأضاف البيان أنه يجب التنسيق بين عمداء الكليات المتجاورة فى مو اعيد بدء وانتهاء الامتحانات شريطة أن تكون هناك متخللات زمنيه منعا لتكدس وتزاحم الطلاب ، إضافة إلى استمرارية التنسيق بين عمداء كليات القطاع الواحد على أن تبدأ وتنتهى فى موعد محدد.



وأكد البيان أن الهدف من وراء ذلك التنسيق هو الحفاظ على سلامة طلاب وطالبات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، و التنبيه على أخذ كل الاجراءات الاحترازية التى من شانها الحفاظ علي سلامة منسوبي الجامعة من إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدائم والمستمر لكافة المنشآت مع استخدام المشاركين في عملية الامتحان للأقنعة الواقية (الماسكات) والمطهرات فى سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.



وأشار بيان المركز الإعلامي إلى أن التسكين في المدن الجامعية للطلاب والطالبات ممن كانوا يسكنون قبل فترة تعليق الدراسة ستبدأ قبل موعد الامتحان بيومين حسب جدول امتحان الكلية.

أنهت كلية اللغة العربية بإيتاي البارود بجامعة الأزهر، استعداداتها لامتحانات نهاية العام للفرقة الرابعة.