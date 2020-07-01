AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تطهير كامل .. أول كلية بالأزهر تنهي استعداداتها لامتحانات نهاية العام.. صور

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:02 ص
تطهير اللجان
تطهير اللجان
Advertisements
محمد شحتة
أنهت كلية اللغة العربية بإيتاي البارود بجامعة الأزهر، استعداداتها لامتحانات نهاية العام للفرقة الرابعة.

واتخذت الكلية، كافة الاجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة، وتم تطهير جميع مباني الكلية حفاظًا على جميع منتسبيها،علما بان هذه الإجراءات مستمرة حتى نهاية الامتحانات؛ حفاظا على سلامة الجميع.

وكان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، قد أعلن عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرق النهائية بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم صباح يوم السبت  الموافق  ٤ يوليو 2020.

وأوضح بيان المركز الإعلامي أنه  يراعى فى الامتحانات أن  تبدأ بمادة القرآن الكريم، على أن تنتهى هذه الامتحانات فى يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020، ويترك لكل كلية الإعلان عن الجدول في ضوء البداية والنهاية بمايتناسب وطبيعة الكلية.

وأضاف البيان أنه يجب التنسيق بين عمداء الكليات المتجاورة فى مو اعيد بدء وانتهاء الامتحانات شريطة أن تكون هناك متخللات زمنيه  منعا لتكدس  وتزاحم  الطلاب  ، إضافة إلى استمرارية التنسيق بين عمداء كليات القطاع الواحد على أن تبدأ وتنتهى فى موعد  محدد.

وأكد البيان أن الهدف من وراء ذلك التنسيق هو الحفاظ على سلامة طلاب وطالبات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، و التنبيه على أخذ كل الاجراءات الاحترازية التى من شانها الحفاظ علي سلامة منسوبي  الجامعة من  إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدائم والمستمر لكافة المنشآت مع استخدام  المشاركين في عملية الامتحان  للأقنعة الواقية (الماسكات)  والمطهرات  فى سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأشار بيان المركز الإعلامي إلى أن التسكين في المدن الجامعية للطلاب والطالبات ممن كانوا يسكنون قبل فترة تعليق الدراسة ستبدأ قبل موعد الامتحان بيومين حسب جدول امتحان الكلية.
تطهير كامل .. أول كلية بالأزهر تنهي استعداداتها لامتحانات نهاية العام.. صور
تطهير كامل .. أول كلية بالأزهر تنهي استعداداتها لامتحانات نهاية العام.. صور
تطهير كامل .. أول كلية بالأزهر تنهي استعداداتها لامتحانات نهاية العام.. صور
تطهير كامل .. أول كلية بالأزهر تنهي استعداداتها لامتحانات نهاية العام.. صور
تطهير كامل .. أول كلية بالأزهر تنهي استعداداتها لامتحانات نهاية العام.. صور
تطهير كامل .. أول كلية بالأزهر تنهي استعداداتها لامتحانات نهاية العام.. صور
تطهير كامل .. أول كلية بالأزهر تنهي استعداداتها لامتحانات نهاية العام.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة سوهاج يقرر بدء امتحانات الفرق النهائية 15 يوليو والدراسات العليا 15 أغسطس

وسط إجراءات احترازية مشدَّدة.. نائب رئيس جامعة طنطا يعلن استعدادات الكليات لامتحانات الفِرق النهائية

انفوجراف.. جدول امتحان شهادتي الثانوية العامة والأزهرية

إجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.. 8 أغسطس بدء امتحانات الدراسات العليا بجامعة الأزهر

تعرف على استعدادات مطروح لامتحانات الثانوية الأزهرية

إيذانا بإعادة فتحها.. جامعة سوهاج تهيئ مدنها الجامعية لاستقبال امتحانات المراحل النهائية

ترشيحاتنا

النائب العام السابق يكشف تفاصيل تهديده من الإخوان بالاعتداء الجسدي

التواجد في المطار قبل الإقلاع بـ 4 ساعات.. مصر للطيران: 14 رحلة غدا إلى أوروبا والخليج

خلافات أسرية وراء تركها المنزل.. الطالبة «رفقة عماد فوزي» تعود لأهلها

المستشار عبد المجيد محمود: قلت لمحمد مرسى الله أرادك رئيسا بعد أن كنت ترتكب الجرائم

«إنتوا نازلين تكسروا البلد؟».. تفاصيل مكالمة وزير الداخلية الأسبق مع مؤسس «تمرد» قبل 30 يونيو

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة مع أتليتكو مدريد.. ريال مدريد وحده في الصدارة

AdvertisementS

خربت حفل زفافه على أخرى.. رجل يسحل زوجته الأولى بطريقة وحشية.. فيديو

14 % بداية من غدا .. الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بزيادة المعاشات

الأعلى للأثار تكشف تفاصيل التمثال الذي ظهر بجوار وزير الخارجية أثناء إلقاء خطابه.. فيديو

3 ميزات في واتسآب لا يعرفها الكثيرون

بـ ملابس رياضية.. مي عمر تثير الجدل برفقة زوجها من صالة الجيم

طارق شوقي يمنح إجازات استثنائية للعاملين بمدارس وزارة التربية والتعليم

يريدون ليبيا بلا جيش ولا شرطة.. المسماري يتحدث عن محاولة لحصار مصر

قناة مجانية تذيع مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد المصيرية في الدوري الإسباني.. تفاصيل

الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

مزيج من 3 فيروسات ومصدره الخنازير.. G 4 فيروس صينى جديد يهدد بكارثة عالمية.. تفاصيل

نطبطب على المصابين بالفيروس.. حمادة هلال: أمي مريضة بالسرطان وليس كورونا

المستشار عبد المجيد محمود: قلت لمحمد مرسى الله أرادك رئيسا بعد أن كنت ترتكب الجرائم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب سحري .. كوب قبل النوم يخلصك من دهون البطن

تحديثات جديدة لـ كاديلاك XT6 2021 .. صور

أكبر فضيحة للأمومة في بريطانيا.. تحقيق يكشف جرائم في أقسام الولادة