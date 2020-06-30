القومى للاتصالات يصدر قرارات جديدة بشأن بعض الخدمات.. تعرف عليها





التقارير الفنية للإختبارات التي تمت علي الأجهزة طبقًا للمعلن على الموقع الإلكتروني للجهاز. شهادة مطابقة المواصفات القياسية. شهادة بلد المنشأ ومالك العلامة التجارية.





وبالنسبة لقيام العميل (طالب الخدمة) بسداد الرسوم المقررة طبقًا لما يلي:

أولا: رسوم اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أجهزة سلكية: ما يعادل 200 دولار أمريكي (طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه). أجهزة لاسلكية: ما يعادل 400 دولار أمريكي (طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه)





ثانيًا: رسوم اختبار أجهزة ومعدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: - تليفون محمول: ما يعادل 250 دولار أمريكي (طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه). - أجهزة لاسلكية أخرى: ما يعادل 250 دولار أمريكي (طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه). - أجهزة سلكية: ما يعادل 150 دولار أمريكي (طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه).





قيام العميل (طالب الخدمة) بسداد الرسوم المستحقة في حساب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسي للبنك المركزي المصري رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي رقم 40421001. يعمل بهذا القرار لاحتساب الرسوم المقررة اعتبارًا من 1/7/2020.

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مساء اليوم الثلاثاء مجموعة من القرارات الجديدة بشأن ما يلي: قيام العميل (طالب الخدمة) بتقديم طلب لإعتماد أنواع الأجهزة المستوردة طبقًا للنماذج المعدة لذلك والموجودة علي الموقع الإلكتروني للجهاز ومرفقا به: الأجهزة المطلوبة.