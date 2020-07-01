أستاذ جامعي: التعليم الهجين مفيد للكليات النظرية.. ونعاني سوء خدمات الإنترنت

أكد الدكتور مؤمن عبد الرؤوف، أستاذ الهندسة بجامعة الأزهر، أن الاعتماد على التعليم عن بعد بالنسبة للكليات النظرية، والتي تتسم غالبا بكثافة طلابية عالية جدًا، هو الحل الأمثل لهذه النوعية من التعليم فهو سيوفر على الدولة تكاليف صيانة وبنية تحتية وأوراق امتحانات، كما سيقلل الأعباء على الأسرة المصرية من مصاريف إقامة وسفر ومواصلات.
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وقال عبد الرؤوف: بالنسبة للكليات العملية فأعتقد أنه يجب الحذر عند تطبيق هذا النظام، يجب أولا تجربة تطبيق هذا النظام على بعض التخصصات، ثم تقييم التجربة والحكم عليها قبل التعميم.
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وأكمل: بالنسبة لتوفر البنية التحتية فيكفى أن أشير إلى أنني أعانى شخصيا من مشاكل الإنترنت الأرضى، رغم اننى أقيم بالقاهرة الكبرى، فما بالك بسكان الأقاليم، أعتقد أن الأولوية القصوى الآن معالجة القصور الرهيب فى شبكات الانترنت فى مصر، ولا مجال للبحث عن جدوى التعليم عن بعد فى ظل عدم توافر خدمة انترنت بشكل دائم وبسرعات عالية، لابد أن تقوم الجهات المسئولة بالبحث عن حلول سريعة لتوفير خدمات الانترنت بحيث تغطى جميع أنحاء الجمهورية بشكل جيد وبسعر مناسب حتى تنجح التجربة.
وكان الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، قد استعرض خطة العام الدراسي الجديد بالجامعات، في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، وأعلن أن العام الدراسي الجديد سيجري فيه تقسيم الطلاب بالجامعات المصرية إلى مجموعات صغيرة لمنع التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعي.
ويكون كل عضو من أعضاء هيئة التدريس مسؤول عن عدد من المجموعات، على أن يجري تطبيق النظام "الهجين"، والذي يجمع بين تنفيذ التعليم المباشر والتعليم عن بُعد "إلكتروني" معا، بنسبة 60% مباشر، و40% إلكتروني بالكليات العملية، و50% تعليم مباشر، و50% تعليم عن بُعد للكليات النظرية، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون نظاما دائما وليس إجراء مؤقتا بسبب فيروس كورونا.