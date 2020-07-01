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تعليم

أستاذ جامعي: التعليم الهجين مفيد للكليات النظرية.. ونعاني سوء خدمات الإنترنت

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:31 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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ثابت البطل
أكد الدكتور مؤمن عبد الرؤوف، أستاذ الهندسة بجامعة الأزهر، أن الاعتماد على التعليم عن بعد بالنسبة للكليات النظرية، والتي تتسم غالبا بكثافة طلابية عالية جدًا، هو الحل الأمثل لهذه النوعية من التعليم فهو سيوفر على الدولة تكاليف صيانة وبنية تحتية وأوراق امتحانات، كما سيقلل الأعباء على الأسرة المصرية من مصاريف إقامة وسفر ومواصلات.

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وقال عبد الرؤوف: بالنسبة للكليات العملية فأعتقد أنه يجب الحذر عند تطبيق هذا النظام، يجب أولا تجربة تطبيق هذا النظام على بعض التخصصات، ثم تقييم التجربة والحكم عليها قبل التعميم.

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وأكمل: بالنسبة لتوفر البنية التحتية فيكفى أن أشير إلى أنني أعانى شخصيا من مشاكل الإنترنت الأرضى، رغم اننى أقيم بالقاهرة الكبرى، فما بالك بسكان الأقاليم، أعتقد أن الأولوية القصوى الآن معالجة القصور الرهيب فى شبكات الانترنت فى مصر، ولا مجال للبحث عن جدوى التعليم عن بعد فى ظل عدم توافر خدمة انترنت بشكل دائم وبسرعات عالية، لابد أن تقوم الجهات المسئولة بالبحث عن حلول سريعة لتوفير خدمات الانترنت بحيث تغطى جميع أنحاء الجمهورية بشكل جيد وبسعر مناسب حتى تنجح التجربة.

وكان الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، قد استعرض خطة العام الدراسي الجديد بالجامعات، في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، وأعلن أن العام الدراسي الجديد سيجري فيه تقسيم الطلاب بالجامعات المصرية إلى مجموعات صغيرة لمنع التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعي.

 ويكون كل عضو من أعضاء هيئة التدريس مسؤول عن عدد من المجموعات، على أن يجري تطبيق النظام "الهجين"، والذي يجمع بين تنفيذ التعليم المباشر والتعليم عن بُعد "إلكتروني" معا، بنسبة 60% مباشر، و40% إلكتروني بالكليات العملية، و50% تعليم مباشر، و50% تعليم عن بُعد للكليات النظرية، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون نظاما دائما وليس إجراء مؤقتا بسبب فيروس كورونا.
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