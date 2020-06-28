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تعليم

ضوابط تأجيل الاختبارات لطلاب جامعة الأزهر.. اعرف التفاصيل

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:04 م
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر، ضوابط تأجيل الاختبارات كلها أو بعضها للفرق النهائية فقط، تيسيرا على طالبات الكلية.


أوضحت الكلية في بيان، أنه وفقا للظروف الراهنة يحق للطالبة التقدم بطلب لتأجيل كافة مواد الفصل الدراسي الثاني وكذلك اختبارات تخلفات (القرآن الكريم)، منوهة بأن طلب التأجيل يقدم بأحد طريقين من باب التيسير على الطالبات: ️ إما من خلال صفحة الطالبة على البوابة الإلكترونية، حيث ستجد الطالبة أيقونة للتأجيل يقدم قبل يوم السبت المقبل الموافق 4 / 7 / 2020م مع رفع صورة الرقم القومي بالوجهين والاسم رباعي ورقم الجلوس.


للدخول على البوابة الإلكترونية من هنا

 ️ 
وتابعت: وإما بطلب ورقي مكتوب على الكمبيوتر يقدم للعميدة تطلب فيه الطالبة تأجيل كافة المواد ومقررات تخلفات (القرآن الكريم) وتنص فيه الطالبة على بياناتها كاملة. ️ ️ ️ ️


وذكرت أنه بالنسبة لتأجيل بعض المواد: فعلى الطالبة تقديم شهادة طبية معتمدة بخاتم شعار الجمهورية، تفيد بأن عذرا مرضيا منع الطالبة من الامتحان، ينص فيها على اسم الطالبة كاملا وتاريخ الاختبار الذي تخلفت عنه، وإما عذر سفر الطالبة خارج مصر، وتقدم صورة من جواز السفر والإقامة التي تثبت تواجدها خارج البلاد خلال فترة الاختبارات مع الاطلاع على الأصل.


وتقدم تلك الإفادة ورقيا لشئون الطالبات بالكلية خلال فترة الاختبارات، ولن يلتفت لأي أعذار بعد انتهاء اليوم الأخير من الاختبارات المقررة في جدول كل فرقة، منوهة بأن هذا التوقيت فقط لمن له عذر مرضي أو اجتماعي(السفر للخارج أو مرافقة زوج).


ويحق للطالبة تأجيل القرآن الكريم (تخلفات)، والمقررة في يومي: الأربعاء والخميس المقبلين، بنفس الإجراءات السابقة، علما بأن التأجيل كاملا ويشمل التخلفات، والتأجيل الجزئي، ولكل مادة شهادة لو كانت المواد منفصلة عن بعضها في الجدول، أما لو كانت متصلة في الجدول تكفيها شهادة واحدة معتمدة تشتمل على التاريخ.
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