خبير علاقات دولية: ثورة 30 يونيو أعادت القيمة للدولة الوطنية.. فيديو

أكد الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية أن ثورة 30 يونيو شارك بها الأغلبية العظمى من الشعب المصري، والقوات المسلحة والقيادة المصرية انحازت للشعب، وأصبحت ثورة 30 يونيو، نموذجا في كل دول العالم ، باعتبارها ثورة تعبر عن إرادة الشعب المصري .





وأضاف سمير خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز ، أن الشعب المصري شعر في ذلك التوقيت أن الدولة من الممكن أن تخطفها جماعة الإخوان وبالتالي لم يتقبل المصريون هذا الأمر وخرجوا من كل ربوعها تعبيرا عن رفضهم لهذا الحكم.





وتابع خبير العلاقات الدولية أن ثورة 30 يونيو قد حققت صدى واسعا، ليس فقط في الداخل المصري والإقليم العربي ، ولكن على مستوى العالم ، مؤكدا أنه كانت هناك خطط مرسومة منذ فترة كبيرة للمنطقة العربية ، تحدث عنها مؤرخين من إسرائيل ، تتحدث عن تقسيم الدول العربية من 22 دولة إلى 67 ؛ نتيجة لما يسمى بالربيع العربي.





وأشار الدكتور أيمن سمير، إلى أن ثورة 30 يونيو جاءت وأجهضت كل المخططات ، وأعادت القيمة للدولة الوطنية ، وليعلم الجميع أن الوطن في مفهوم الجماعة الإرهابية؛ هو حفنة تراب ليس أكثر .



