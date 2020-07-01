AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ده مش نجم.. مخرج سينمائي يهاجم يوسف الشريف.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:42 ص
يوسف الشريف
يوسف الشريف
Advertisements
محمد حليم قنديل

شنّ مجدي أحمد علي، المخرج السينمائي، هجمومًا على الفنان يوسف الشريف، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة بشأن عدم قبوله أي أدوار بها مشاهد ساخنة.

وقال المخرج مجدي أحمد علي، إن موقف يوسف الشريف معروف بالفعل في الوسط الفني، لكن تصريحاته أدخلت موضوعا فنيا في موضوع آخر يعتقد أنه أخلاقي.

وأضاف مجدي أحمد علي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "تن" الفضائية, أن ما يحدثه يوسف الشريف الآن  مفتعل، قائلًا "يوسف ليس نجم سينما، وإذا كان له أدوار أغلبها فاشلة".

وتابع المخرج السينمائي أن ما يفعله يوسف الشريف مجرد شو وليس رفضا للمشاهد الساخنة، وهذا يؤدي بالدراما في منحنى خطير وإلغاء الفن.

واعتبر أن ما قاله يوسف الشريف خطير ويقوم بضرب الفن في مقتل، ويخرج الفن من أهم أدواته لأن المشاهد تخيلية وتعكس قيمًا أخرى للمجتمع.

ووجه المخرج مجدي أحمد علي رسالة إلى الفنان يوسف الشريف قائلًا: " هذا فن يجب أن تحترمه ولا تستعر منه،  ولو الفن شيء حقير ومش عاجبك شوف شغلانة تانية انت مجرد ممثل والممثل أداة وهناك مبدعون آخرون وليس للمثل الحق في أن يفرض شروطه على العمل الإبداعي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع إنجي علاء.. يوسف الشريف يتألق من كواليس مسلسل النهاية ..شاهد

ما هذا الهراء.. هجوم ناري من المخرج مجدي أحمد على يوسف الشريف

فنانون يتضامنون مع يوسف الشريف.. وآخرون ضده.. تعرف عليهم

قبل يوسف الشريف.. نجوم ونجمات رفضوا القبلات والمشاهد الساخنة.. إحداهن لم تسلم من الانتقادات

يوسف الشريف ليس وحده.. نجوم مارسوا الفن بانضباط.. حلمي وكريم ومنى وغادة بدون مشاهد ساخنة

قصة مشاهد يوسف الشريف الساخنة.. الفنان يرفض القبلات والأحضان.. وزوجته تعلق على الأزمة.. والوسط الفني ينقسم بين مؤيد ومعارض

ترشيحاتنا

فيديو جراف | ظهور فيروس جديد في الصين

أعلى حصيلة يومية.. 46 ألف إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في الولايات المتحدة

جاموس بري ينتقم من صياد وهو يحتضر.. لن تصدق ماذا فعل

تريند الفيسبوك .. طريقة عمل مكرونة الـ 10 دقائق

نطبطب على المصابين بالفيروس.. حمادة هلال: أمي مريضة بالسرطان وليس كورونا

يريدون ليبيا بلا جيش ولا شرطة.. المسماري يتحدث عن محاولة لحصار مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائجه هائلة.. مشروب طبيعي لـ علاج التهاب الحلق واللوز

طرح سيارة فورد نادرة للبيع فى مزاد بـ 10 ملايين دولار .. صور

بعد طلب الأطباء من أهله توديعه للمرة الأخيرة.. تعافي عجوز مصاب بـ كورونا في بريطانيا.. صور