ده مش نجم.. مخرج سينمائي يهاجم يوسف الشريف.. فيديو

شنّ مجدي أحمد علي، المخرج السينمائي، هجمومًا على الفنان يوسف الشريف، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة بشأن عدم قبوله أي أدوار بها مشاهد ساخنة.



وقال المخرج مجدي أحمد علي، إن موقف يوسف الشريف معروف بالفعل في الوسط الفني، لكن تصريحاته أدخلت موضوعا فنيا في موضوع آخر يعتقد أنه أخلاقي.



وأضاف مجدي أحمد علي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "تن" الفضائية, أن ما يحدثه يوسف الشريف الآن مفتعل، قائلًا "يوسف ليس نجم سينما، وإذا كان له أدوار أغلبها فاشلة".

وتابع المخرج السينمائي أن ما يفعله يوسف الشريف مجرد شو وليس رفضا للمشاهد الساخنة، وهذا يؤدي بالدراما في منحنى خطير وإلغاء الفن.



واعتبر أن ما قاله يوسف الشريف خطير ويقوم بضرب الفن في مقتل، ويخرج الفن من أهم أدواته لأن المشاهد تخيلية وتعكس قيمًا أخرى للمجتمع.





ووجه المخرج مجدي أحمد علي رسالة إلى الفنان يوسف الشريف قائلًا: " هذا فن يجب أن تحترمه ولا تستعر منه، ولو الفن شيء حقير ومش عاجبك شوف شغلانة تانية انت مجرد ممثل والممثل أداة وهناك مبدعون آخرون وليس للمثل الحق في أن يفرض شروطه على العمل الإبداعي".