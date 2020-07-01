موعد مبارة ليفربول ومانشستر سيتي والقناة الناقلة

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على مانشيستر سيتي، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة على أرضية ملعب "الاتحاد"، معقل فريق السيتي في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.





وسيتم نقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1 الناقل الحصري للقاء ومنافسات الدوري الإنجليزي.





وحقق فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي بعد سقوط مانشيستر سيتي حامل اللقب أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف.





وابتعد ليفربول بفارق 23 نقطة في الصدارة عن مانشيستر سيتي الذي تجمد رصيده عند النقطة 63 قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.