محمد صلاح يكشف حقيقة الخلاف مع ماني بعد مباراة بيرنلي

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حقيقة خلافه مع زميله السنغالي ساديو ماني خلال إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وقال محمد صلاح خلال مقابلة تلفزيونية مع "بي أن سبورت": "ما حدث كان نرفزة ملعب، وانتهت الأزمة بعد المباراة مباشرة، وعادت الأمور إلى طبيعتها، وعادت علاقتنا مثلما كانت".





وتابع: "الموضوع أخذ أكبر من حجمه، لكن في اللقاء الذي جاء بعد تلك الواقعة مررنا الكرة لبعض ولم يكن هناك أي مشكلة".



