AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد صلاح يكشف حقيقة الخلاف مع ماني بعد مباراة بيرنلي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:28 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حقيقة خلافه مع زميله السنغالي ساديو ماني خلال إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محمد صلاح خلال مقابلة تلفزيونية مع "بي أن سبورت": "ما حدث كان نرفزة ملعب، وانتهت الأزمة بعد المباراة مباشرة، وعادت الأمور إلى طبيعتها، وعادت علاقتنا مثلما كانت".

وتابع: "الموضوع أخذ أكبر من حجمه، لكن في اللقاء الذي جاء بعد تلك الواقعة مررنا الكرة لبعض ولم يكن هناك أي مشكلة".

وسيخوض ليفربول مواجهة السيتي بعدة غيابات، على غرار ناثانييل كلاين الذي أعلن النادي قبل أيام الاستغناء عنه بسبب تعدد إصاباته، بالإضافة إلى جويل ماتيب الذي يُعاني من إصابة في إصبع القدم، وجيمس ميلنر المصاب في أوتار الركبة، فضلًا عن شيردان شاكيري.

وحقق فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي بعد سقوط مانشستر سيتي حامل اللقب أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

وابتعد ليفربول بفارق 23 نقطة في الصدارة عن مانشيستر سيتي الذي تجمد رصيده عند النقطة 63 قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مبارة ليفربول ومانشستر سيتي والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

مسئول بوزارة الشباب: اللاعب المصاب بـ كورونا مهدد بالموت المفاجئ... فيديو

هل يمكن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة؟.. منظمة الصحة العالمية ترد

أخبار الزمالك| عرض النادي سبب عودة صالح جمعة للتدريب.. وكارتيرون يرحب بعودة أبطال أفريقيا

خالد الغندور: مدحت شلبي ينضم لقناة أون تايم سبورت 2

تريند الفيسبوك .. طريقة عمل مكرونة الـ 10 دقائق

نطبطب على المصابين بالفيروس.. حمادة هلال: أمي مريضة بالسرطان وليس كورونا

AdvertisementS

قناة مجانية تذيع مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد المصيرية في الدوري الإسباني.. تفاصيل

مسئول بوزارة الشباب: اللاعب المصاب بـ كورونا مهدد بالموت المفاجئ... فيديو

خالد الغندور: مدحت شلبي ينضم لقناة أون تايم سبورت 2

هاني حتحوت يوضح تفاصيل عقد رينيه فايلر مع الأهلي.. فيديو

أحمد غانم سلطان: ميسي فشل في مراوغتي.. وشيكابالا أغضبه في كأس العالم للشباب

عماد النحاس يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع طاهر محمد

الزمالك: 9 يوليو يوم نادي القرن وعيد الزملكاوية جميعاً

أخبار الرياضة.. تطورات انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي.. 7 قرارات مصيرية من الكاف.. كارتيرون يتحدث لصدى البلد

سر اختيار الزمالك يوم 9 يوليو للاحتفال بلقب نادي القرن الحقيقي.. فيديو

قلت الكلام ده.. ميدو يعلق على بيان اتحاد الكرة الأفريقي بشأن دوري أبطال أفريقيا

أخبار الزمالك| عرض النادي سبب عودة صالح جمعة للتدريب.. وكارتيرون يرحب بعودة أبطال أفريقيا

موعد مبارة ليفربول ومانشستر سيتي والقناة الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائجه هائلة.. مشروب طبيعي لـ علاج التهاب الحلق واللوز

طرح سيارة فورد نادرة للبيع فى مزاد بـ 10 ملايين دولار .. صور

بعد طلب الأطباء من أهله توديعه للمرة الأخيرة.. تعافي عجوز مصاب بـ كورونا في بريطانيا.. صور