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رياضة

أخبار الرياضة | محمد صلاح يكشف حقيقة الخلاف مع ماني.. وسر اختيار الزمالك يوم 9 يوليو للاحتفال بلقب نادي القرن

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

- كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حقيقة خلافه مع زميله السنغالي ساديو ماني خلال إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

- قال الإعلامي، هانى حتحوت إن الزمالك اختار يوم 9 يوليو، عيدا للجماهير البيضاء، وتخصيصه للاحتفال بيوم نادي القرن الأفريقي.

- يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على مانشيستر سيتي، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كشف أحمد غانم سلطان، ظهير أيمن نادي الزمالك السابق، عن كواليس مباراة منتخب مصر مع الأرجنتين في كأس العالم للشباب 2005، والتي غضب بسببها "ميسي" نجم التانجو، من شيكابالا في تلك المباراة. 
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