أخبار الرياضة | محمد صلاح يكشف حقيقة الخلاف مع ماني.. وسر اختيار الزمالك يوم 9 يوليو للاحتفال بلقب نادي القرن

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





- كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حقيقة خلافه مع زميله السنغالي ساديو ماني خلال إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.





- قال الإعلامي، هانى حتحوت إن الزمالك اختار يوم 9 يوليو، عيدا للجماهير البيضاء، وتخصيصه للاحتفال بيوم نادي القرن الأفريقي.





- يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على مانشيستر سيتي، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



